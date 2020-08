Epic se opět vyznamenal, rozdává Hitmana a kolekci Shadowrun

Pokud byste si obě hry chtěli koupit na Steamu, vyjde vás to na více než 100 eur (přes 2500 Kč), pokud si je ale v následujícím týdnu zdarma aktivujete na Epicu (odkaz), zůstanou vám už napořád. A rozhodně byste to udělat měli, jde totiž o vynikající hry.

Hitman

Simulátor nájemného vraha Hitman v roce 2016 fanoušky zaskočil tím, že vycházel epizodně, to je ale asi tak jediná výtka, kterou jsme vůči němu mohli vznést. „Je to úžasně flexibilní hra, která uspokojí velmi široké spektrum hráčů, a skvostný počin beze zbytku hodný svého slavného jména,“ napsal Jakub v naší dobové recenzi a platí to dodnes. Navíc graficky vypadá stále excelentně.

Shadowrun Collection

Shadowrun Collection je pak sbírkou her Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall - Director Cut a Shadowrun Hong Kong. Jde o klasická, shora viděná RPG ze staré školy, postavené na licenci oblíbené papírové hry na hrdiny. Každé z nich vám vydrží minimálně 20 hodin.

Teď ještě kde na to všechno vzít čas, že?