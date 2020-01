Epic Store loni rozdal 65 her v hodnotě přes třicet tisíc korun

„Penetrace trhu (též strategie pronikání) je marketingová strategie, jejímž cílem je zvýšení podílu na trhu. Takovýto intenzivní růst může probíhat dvěma způsoby: zvýšením spotřeby stávajících zákazníků, kteří si výrobek mohou kupovat častěji nebo ve větším množství, nebo získáním nových zákazníků od konkurence. Nárůst tržeb je docílen pomocí zvýšených výdajů na podporu prodeje, reklamy apod.“



Ty mladší generace už si ničeho neváží...

Tato jednoduchá ekonomická teorie, která se vyučuje i na středních školách, nabyla v podání společnosti Epic netušených rozměrů. Na rozdíl od konkurenčního Valve neusnula po úspěchu na vavřínech a miliardy dolarů generovaných aktuálním megahitem Fortnite obratem investuje do vybudování nové platformy pro digitální prodej her Epic Store.

Ten za pouhý rok dokázal pořádně otřást ještě donedávna prakticky monopolním postavením Steamu. Namísto vymýšlení lepších služeb a pomalého budování ideálního koncového klienta sype Epic do svého obchodu hromadu peněz a zákazníky láká staletími prověřenou metodou cukru a biče. Jednak si lukrativními smlouvami zajišťuje exkluzivní spolupráci u herních studií, aby nebylo možné jejich hry koupit v jiných obchodech (to je onen bič), jednak si hráče uplácí dárky zdarma (cukr).

To sice není žádná novinka, čas od času se hra zdarma objevila i na Steamu, GOGu či Humble Bundle už v minulosti. Verva, s jakou se do tohoto rozdávání pustil Epic, je však nevídaná. Již od konce předminulého roku začal dávat hry každých čtrnáct dní (první byla mimochodem fantastická Subnautica), později zvýšil frekvenci na jednou týdně, koncem roku už pak rozdával dokonce každý den. A ne žádná béčka – průměrné hodnocení rozdaných her na Metacriticu je 79,5 procenta.

Výjimečné je i rozpětí těchto titulů – od AAA exkluzivních hitů (Metro, Batman: Arkham Trilogy, Alan Wake) přes originální AA hry (Mutant Year Zero, Rime, Soma) až po ryze nezávislé hity (Celeste, FTL, The Witness).

Celková hodnota uvedená v titulku je samozřejmě jen orientační, všechny tyto tituly se již dříve objevily ve slevě – a ano některé už dříve byly zdarma i v jiných obchodech (For Honor, Limbo, Jotun). V době psaní článku však u nich na Steamu svítila níže uvedená cenovka. Na celý seznam se můžete podívat v této tabulce:

Seznam her, které v roce 2019 rozdal Epic Store Název hry Cena v eurech Hodnocení na Metacritic What Remains of Edith Finch 19,99 89 The Jackbox Party Pack 22,99 65 Axiom Verge 17,99 80 Slime Rancher 19,99 81 Oxenfree 8,19 80 The Witness 36,99 87 City of Brass 16,79 69 Rime 34,99 78 Stories Untold 9,99 81 World of Goo 12,49 90 Kingdom New Lands 14,99 76 Enter the Gungeon 14,99 84 Rebel Galaxy 16,79 75 Last Day of June 19,99 75 Overcooked 15,99 81 Torchlight 14,99 83 LIMBO 9,99 88 Moonlighter 19,99 74 This War of Mine 19,99 83 For Honor 14,99 76 Alan Wake 12,49 83 GNOG 8,19 80 Mutant Year Zero: Road to Eden 34,99 78 Hyper Light Drifter 14,99 84 Fez 9,99 91 Inside 19,99 87 Celeste 19,99 88 ABZU 19,99 83 The End is Nigh 14,99 84 Conarium 19,99 71 Batman: Arkham Collection 60 80 LEGO Batman Trilogy: 60 80 Everything 12,99 78 Metro: 2033 Redux 19,99 90 Minit 9,99 79 Surviving Mars 29,99 76 >observer_ 27,99 78 Alan Wake American Nightmare 7,39 73 Layers of Fear 19,99 72 QUBE 2 24,99 76 SOMA 27,99 84 Costume Quest 9,99 78 Nuclear Throne 9,99 89 RUINER 9,99 89 The Messenger 16,79 83 Bad North 14,99 74 Rayman Legends 19,99 89 Jotun: Valhalla Edition 14,99 79 The Escapists 14,99 71 The Wolf Among Us 14,99 85 Into the Breach 14,99 90 Towerfall Ascension 14,99 90 Superhot 22,99 82 Little Inferno 12,49 68 Ape Out 14,99 83 Totally Accurate Battle Simulator 12,49 79 FTL: Faster Than Light 9,99 84 Hyper Light Drifter 14,99 84 Shadow Tactics: Blades of the Shogun 39,99 85 The Talos Principle 39,99 85 Hello Neighbor 27,99 38

A vypadá to, že Epic na této politice nehodlá nic měnit ani v novém roce. Aktuálně si tam můžete stáhnout vylepšené verze prvních dvou dílů Darksiders a simulátor extrémního lyžování Steep k tomu.

Osobní poznámka Honzy Srpa: Lidé mi často předhazují, že ve svých článcích Epicu nadržuji a proti Steamu jsem zaujatý. Není to samozřejmě pravda, Steam už používám druhou dekádu bez zásadních výhrad. Faktem ale je, že toho Valve letos mnoho nepředvedlo. Kromě redesignu knihovny a oznámení Half-Life pro virtuální realitu, který si stejně zahraje jen zlomek našich čtenářů, nebylo o čem psát.

Pamatuji, jak jsem před dvaceti lety chodil o letních prázdninách čtrnáct dní na noční do fabriky k pásu, abych si mohl koupit videohru Normality. Dnes Epic Store rozdává ob týden skvělou hru zdarma a lidé stejně nadávají, protože v ní nemají achievementy a musí si kvůli ní nainstalovat do počítače nového herního klienta. Přesto věřím, že většinu zajímá jen kvalita samotných her a přes kterého klienta si je pak pouštějí už je jim úplně jedno.