Hry zdarma táhnou, servery Battlefrontu 2 nevydržely nápor nových hráčů

Už více než dva roky digitální obchod Epic Store pravidelně servíruje hry zdarma. Aktuální Star Wars: Battlefront 2 (ke stažení tady) je bezpochyby jednou z dosud nejlepších nabídek a hráči na to reagují. Byť nemáme k dispozici konkrétní čísla, zájem o hru je evidentně obrovský. Zaskočil i její provozovatele, kterým zkolabovala síťová infrastruktura.

Už druhý den nabídky se mnozí hráči nemohli připojit a i když Electronic Arts mohutně posílili kapacitu serverů, lidé se dodnes potýkají s dlouhým připojováním a následným lagováním. Což je u střílečky založené na rychlosti a přesnosti samozřejmě obrovský problém.

Na druhou stranu reklamní akce vlila tři roky staré hře novou krev do žil a poloprázdná lobby už jsou minulostí. Chce se jen trochu obrnit trpělivostí, než opadne úvodní nápor, poté si budete moci zadarmo vychutnat zřejmě nejlepší multiplayerovou akci ze světa Star Wars.

Game still wont let me play online