Vzniká nová Star Wars hra v otevřeném světě, pracuje na ní Ubisoft

Od roku 2012, kdy Disney koupil Lucasfilm, vznikají hry ze světa Hvězdných válek exkluzivně pod taktovkou Electronic Arts. To se ovšem mění. Těžko říct, zda jen vypršela dohoda, nebo se Disney nelíbí, jak EA se značkou nakládá. Výsledkem je, že šanci dostanou i jiná studia.

Prvním je Ubisoft. O hře jako takové víme prozatím jen to, že to bude hra v otevřeném světě. Kreativním ředitelem bude Julian Gerighty, který šéfoval vývoji post-apo looter shooter The Division 2 a závodům The Crew. Potvrzeno bylo také využití enginu Snowdrop, na němž běží mimo jiné oba díly The Division.

EA bude i nadále vytvářet další hry ze světa Star Wars, jen ne exkluzivně. „EA pro nás bylo a bude velmi důležitým strategickým partnerem i do budoucna. Ale měli jsme pocit, že je zde prostor i pro ostatní,“ řekl serveru Wired Sean Shoptaw, který v Disney zastává pozici senior vice prezidenta Global Games a Interactive Experiences.

A mimochodem, studio Machine Games, která spadá pod Bethesdu (a ta pod Microsoft), chystá novou hru s Indiana Jonesem, což je další značka vlastněná Disney.