Komu byste svěřili další Star Wars hru a jak by měla ideálně vypadat?

Jan Strachota - Vezmu to od konce. Jak by měla nová Star Wars hra vypadat, je u mě jasné. Od té doby, co vyšel TIE Fighter, je jeho obnova nebo pokračování tím, po čem ze světa Star Wars toužím nejvíce. Pravda, vyšel Star Wars Squadrons, ale ten kvalit Tie Fighteru zdaleka nedosahuje. Úplně by stačila věrná kopie původní hry s moderní grafikou a lepším ovládáním, ideálně ještě s původním adaptivním soundtrackem, který je v této oblasti dodnes špičkový.

Star Wars: Squadrons

Komu tento úkol svěřit, to už je větší oříšek. Myslím, že technicky by to asi nejlépe uměli Frontier Developments, ovšem čekat, že to budou dělat oni, by bylo absurdní a zabrzdilo by to vývoj Elite Dangerous. Možná CD Projekt Red, i když se simulátory nemají zkušenosti, ale mají zdravý rozum a doprovodný příběh z jejich pera by jistě byl dobrý.

Ondřej Martinů - To, že Ubisoft dělá novou Star Wars hru, nevidím tak bledě a vlastně jsem i zvědavý, co z toho bude. Ne, že bych z oznámení skákal štěstím, ale zároveň se úplně nedovedu ztotožnit s náladou, že to bude automaticky odpadová hra. Prostě počkám a uvidím, třeba Ubisoft překvapí.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Můj ideál ohledně další Star Wars hry je zcela prostý: Fallen Order 2 od Respawnu. Existuje celá řada náznaků, že Respawn skutečně na sequelu pracuje, takže já jsem v podstatě spokojený. Kdyby se ještě nějak povedlo spojit příběhovou linku Fallen Order s tou ze seriálu Mandalorian, to už bych byl opravdu nadšený.



Petr Kárník - Jakožto člověk, který je světem Hvězdných válek skoro posedlý, bych vraždil za pokračování pradávných titulů. Třeba mého oblíbeného TIE Figtera. Nedávné Squadrons sice nebyla špatná hra, ale kampaň na jeden dva večery a vcelku nezáživný multiplayer, to zkrátka nebyl úplný úspěch.

Nebo Jedi Knight / Jedi Academy, to by také byla paráda. Fallen Order mě sice hodně bavil, ale stále to nebylo ono. Ona i nějaká ta strategie ve Stylu Galactic Battlegrounds nebo Empire at War by se šikla, popřípadě tahovka jako Rebellion. Ale nedělám si iluze, to by zkrátka nebyly ždímačky peněženek a na nic jiného se v dnešní době nehraje. I když nepochybuji, že pokud by Obsidian či Bioware vydali kvalitní Knights od the Old Republic 3, byl by to trhák.

Mandalorian

Olda Mánert - Nebudu pravděpodobně příliš originální, ale Mandalorian ukázal správnou cestu. Nechci další open world zahlcený fetch questy, kde pánovi s žabí hlavou musím donést šest syslích skalpů a hlavní příběhová linka se ztrácí v hodinách nicneříkajícího pobíhání. Chci sevřenou hru s hrstkou postav, které budou mít duši. Nepotřebuji, aby se v ní zachraňoval celý známý vesmír a každou sudou sekundu vzduch protínaly světelné meče. Prostě jednoduchý příběh, který strhne emočně, ne jen pozlátkem okolo.

Volba studia má dvě roviny. Pokud bych nebyl svázán vůbec ničím, jako ideální se jeví Naughty Dog. Emoce umí a sevřené vyprávění rovněž. V případě, že zůstanu poněkud při zemi, pánové a dámy z Ninja Theory by to jistě zvládli rovněž obstojně.



Emanuel Svoboda - Jednoznačně bych se přimlouval za Capcom, který by si mohl z vesmíru Star Wars vybrat z mnoha míst na to, aby stvořil skvělou hororovku nebo zběsilou akci. Líbila by se mi i Star Wars hra od Bungie, ale musela by být zpracována ve stylu Halo a ne looter shooter ptákovina typu Destiny.

Jan Lysý - To je pro mě těžší otázka, než by se na první pohled mohlo zdát, Star Wars jsou má srdcová záležitost a jak už se v minulosti několikrát ukázalo, vylámat zuby si na ní můžou i šikovní tvůrci. A asi jsou mnozí, kteří řeknou, že sázkou na jistotu by bylo studio Respawn Entertainment, které se blýsklo Star Wars Jedi: Fallen Order, ovšem já se musím přiznat, že mě hra bavila, ale rozhodně jsem se u ní nerozplýval jako u klasických titulů z universa Hvězdné války z „dob dávno minulých“.

Pokud jde o aktuální vývojáře, tak prostě nevím, i kdysi obdivovaná studia v posledních letech několikrát uklouzla, tím pádem nemám jasného favorita. Rozhodně to není Ubisoft, ale na druhou stranu, pokud nabídne něco ve stylu Assassin’s Creed s Jedii a půjde o jednorázovou záležitost, kdy každý rok nebude vycházet další díl, který se bude lišit jen tím, že bude mít hlavní hrdina odlišný kostým a doprovodného droida, tak bych si to možná zahrál.

Jan Srp - Komukoliv, kdo o to požádá a dodrží alespoň minimální laťku kvality. Univerzum Star Wars toho ustojí opravdu hodně, takže jedna, dvě a klidně i deset špatných novinek je lepších než vleklé nic, které za poslední dekádu předvedli v EA. Rád bych si dal nějakou pořádnou střílečku ve stylu starých Dark Forces (Jedi Academy už mě až tak nebrala).

Knights of the Old Republic

Machine Games jsou sice kvůli Indymu ze hry, ale takoví Arkane Studios (Dishonored) by s tím určitě dokázali něco udělat. Rád bych i klasické RPG ve stylu KOTOR. Bioware jsou passé, ale třeba takovým Larianům by opuštění klasické fantasy škatulky mohlo jedině prospět.

No a pak samozřejmě klasickou akční adventuru, která se nesoustředí jen na boj, jako třeba Jedi: Fallen Order. Nabízí se Naughty Dog, ale ty by slavná značka buď stáhla do průměru, nebo by naopak radikálním fanouškům praskla žilka. To raději Crystal Dynamics, jejich poslední Tomb Raidery byly skvělé.

Petr Zelený - Star Wars hrou, kterou vyhlížím už pěknou řádku let, jsou třetí Knights of the Old Republic. A myslím, že nejsem sám. Vývoj bych svěřil borcům z Obsidianu, kteří na rozdíl od některých jiných neztratili svůj magický dotek. A doufám také, že se v dohledné době dočkáme pokračování Jedi Fallen Order, které pro mě osobně bylo velmi příjemným překvapením. Už aby to bylo.