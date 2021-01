Nabídka, která se neodmítá. Star Wars: Battlefront 2 je dočasně zdarma

Když koncem roku 2017 vyšel Star Wars: Battlefront 2, byl z toho obrovský poprask, v mnohém připomínající aktuální kauzu kolem Cyberpunku 2077. V jádru jde totiž také o skvělou hru, kterou ovšem zhatilo špatné rozhodnutí vedení.

Jen tehdy za to nemohl mizerný technický stav hry, ale špatně nastavený obchodní model. Kauza měla tehdy přesah až do politiky, dnes už však nemá smysl se tím zabývat. Vše důležité už bylo dávno napsáno (naše shrnutí najdete tady), a navíc už je dnes hra úplně jinde.

Battlefront 2 je dnes splněným snem fanoušků Hvězdných válek. Nabízí rozsáhlé multiplayerové bitvy ve vesmíru i na povrchu planet, povedenou příběhovou kampaň, a dokonce i možnost zahrát si za ty největší hrdiny, jako je Luke Skywalker nebo Darth Vader. K dispozici je dostatek map i režimů, ať už jde o kolosální bitvy inspirované Battlefieldem, nebo malé šarvátky za využití světelných mečů.

To vše máte aktuálně k dispozici zcela zdarma, žádnými dalšími poplatky už svůj zážitek neumocníte, ani kdybyste třeba chtěli.

Vše, co musíte udělat, je přihlásit se do digitálního obchodu Epic Store a přidat si hru do knihovny (na této adrese), tam už vám pak zůstane napořád. Jen pozor, máte na to pouhý týden, pak bude hra nahrazena novou.