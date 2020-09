Nepropásněte, Football Manager 2020 a Watch Dogs 2 jsou dočasně zdarma

Od té doby, co byl koncem roku 2018 spuštěn digitální obchod Epic Store, se čtvrteční rozdávání her stalo příjemnou tradicí. Tentokrát je nabídka mimořádně kvalitní.



Podle plánu měla být původně rozdávána jen nezávislá plošinovka Stick It To The Man!, která rozhodně není špatná, viz hodnocení 9/10 na Steamu, přeci jen jde však o poněkud osobitou záležitost, kterou neocení každý. Epic se nakonec rozhodl přihodit i opravdu těžké váhy.

Football Manager 2020 je nejnovější ročník kultovní sportovní série, která vychází už od roku 2005. Jde o extrémně propracovanou simulaci fotbalového světa, pod palcem budete mít vše, co se týká vašeho oblíbeného klubu, od zajišťování sponzorských smluv až po dění na hřišti. Pokud vás hra chytne, dají se v ní v klidu strávit tisíce a tisíce hodin.

To Watch Dogs 2 je daleko přímočařejší zábavou. Jde o hackerskou akci v otevřeném světě, plnou přestřelek, automobilových honiček, ale i nenápadného plížení ve stínech a hackování počítačů. Jediná výtku, kterou k této povedené hře máme, směřujeme k otravné partě hlavních hrdinů, kteří každému nad 15 let musí připadat nemístně trapní (viz naše recenze).

Všechny tři hry jsou k dispozici na Epic Store až do příštího čtvrtka, pokud si je aktivujete, zůstanou vám napořád.