Epic je se svým obchodem spokojený, hry zdarma bude rozdávat i letos

Co se týče PC herní scény, patřil rok 2019 společnosti Epic. Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat, řekl by Jára Cimrman.

Být úspěšný a oblíbený jsou dvě zcela rozdílné věci.

I ten nejzapřísáhlejší příznivec Steamu totiž konkurenta jednoduše nemohl ignorovat, protože si bez jeho instalace nemohl spoustu z největších loňských hitů legálně zahrát.

Právě kvůli navazování exkluzivních smluv při prodeji vybraných titulů mu mnoho hráčů dodnes nemůže přijít na jméno, na druhou stranu spousta dalších oceňuje jeho štědrost při pravidelném rozdávání her zdarma. Těch bylo jen loni 65 za zhruba 30 000 korun, letos přibyla řada dalších (viz náš článek).



Otázkou zůstává, nakolik se tento agresivní přístup jeho provozovatelům skutečně vyplatí a jak dlouho je udržitelný. Odpověď neznáme, ale sám Epic se ústy svého obchodního ředitele Steva Allisona domnívá, že ještě minimálně po celý letošní rok.

Tim Sweeney, spoluzakladatel Epic Games, je bohatší než Gabe Newell z konkurenčního Steamu.

V rozhovoru pro magazín Game Industry totiž Allison řekl, že odezva na obchod předčila veškerá očekávání a pochlubil se i několika zajímavými čísly: obchod má celkem 108 milionů registrací a hráči v něm už utratili 680 milionů dolarů. Vzhledem k tomu, že o něm před 18 měsíci ještě nikdo neslyšel, to nejde vnímat jinak než jako úspěch.

Co mě osobně také zaujalo, je fakt, že mezi nejoblíbenějšími hrami platformy je RPG The Outer Worlds (naše recenze). To je však zároveň ode dne vydání i součástí předplatného Game Pass od Microsoftu, kde jeho dohrání vyjde na zlomek peněz.

Výše uvedená čísla nám však samozřejmě neřeknou, nakolik je celý projekt rentabilní. Obecně se má za to, že Epic jeho rozjezd financuje z výdělků z Fortnitu, který tu však nebude věčně. Meziročně propadly jeho zisky z 2,4 miliardy dolarů v roce 2018 na 1,8 miliardy v roce 2019 a nic nenasvědčuje tomu, že by se měl postupný odliv zájmu zpomalovat. Podaří se Epicu z těchto peněz vybudovat novou samostatnou platformu pro prodej her, anebo se obchod stane jen černou dírou, ve které pohádkové bohatství nenávratně zmizí? To ukáže až budoucnost.