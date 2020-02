Rok po zažehnutí nenávisti vůči Epic Storu vychází Metro Exodus na Steamu

Spuštění digitálního obchodu Epic Store proběhlo již 6. prosince 2018, v tichosti, bez větší reakce médií i veřejnosti. Ano, rozdávání skvělé Subnauticy zadarmo byl sice hezký krok, opravdové emoce však způsobilo až zavedení politiky časových exkluzivit. Jako první se Steamu vyhnuli někteří nezávislí vývojáři, poté je následoval nadnárodní gigant Ubisoft, opravdové pobouření však způsobilo přeplacení vývojářů tehdy netrpělivě očekávaného Metra Exodus.



Epic zastihl Steam absolutně nepřipravený, kontroverzní rozhodnutí přišlo jen několik týdnů před dlouho ohlášeným vydáním hry. Sám Steam přitom do té doby vývojářům zadarmo poskytoval reklamní prostor na své titulní stránce, zrazeni se cítili i mnozí hráči, kteří si museli instalovat do počítače dalšího nechtěného klienta. Dlužno říct, že kdo měl v tu chvíli na Steamu předobjednáno, svoji kopii hry na Steamu dostal, majitelé krabicových verzí však byli odkázání na Epic Store.

Dál už je to známá historie, o které bylo napsáno již spoustu textu (můj pohled na toto ožehavé téma jsem shrnul tady), nic zásadního se od té doby nezměnilo. Epic exkluzivity nakupuje dál, svého klienta za rok zásadně nevylepšil a mnozí lidé mu stále nemůžou přijít na jméno. Alespoň vlna review bombingu a urážek vývojářů znatelně opadla a konečně tak nastává čas směřovat debatu k tomu nejdůležitějšímu: samotným hrám.

Metro Exodus je tím nejzářivějším drahokamem z celého portfolia Epic Storu a nechat si ho ujít by byl vyloženě hřích. Hra se od té doby sice objevila v několika slevových akcích, za pár korun si ji mohou zahrát i předplatitelé služby Microsoft Game Pass, ale pokud jste cítili potřebu být Steamu loajální, můžete si ho legálně vyzkoušet až teď.

A rozhodně byste to měli udělat, lepší střílečku za posledních pár let nenajdete. Kromě mé extatické recenze (95 %) o jejích kvalitách nejlépe vypovídá i to, že nebýt nedostižného Red Dead Redemption 2, vyhrála by i čtenářské hlasování o hru roku. Od vydání pak bylo ještě Metro lépe optimalizováno a dostalo dva povedené příběhové přídavky.

Užijte si ho!