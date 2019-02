Rozhodnutí vydat nové Metro pouze v Epic Store není podle Steamu fér

Včerejší překvapivé oznámení, že se chystaná hra Metro Exodus (podle našich čtenářů s velikým náskokem nejočekávanější akční hra roku 2019) bude v digitální podobě prodávat po dobu jednoho roku exkluzivně pouze přes Epic Store, bylo pro ještě donedávna prakticky monopolní Steam velikým políčkem.

Lidé z kroku vydavatelství Deep Silver nejsou zrovna nadšení. Projeví se to na prodejích?

Zatímco odchod již dříve zalistovaných titulů The Division 2 a The Walking Dead: The Final Season ke konkurenční platformě ponechalo Valve bez vyjádření, tentokrát na steamový profil hry připsali krátký komentář:

„Kvůli rozhodnutí distributora udělat ze hry exkluzivitu pro jiný obchod bude prodej hry na Steamu ukončen.“



Vývojáři i vydavatelé hry ujišťují, že všechny dosud provedené objednávky na Steamu budou vypořádány a že všichni majitelé hry budou mít přes Steam přístup i ke všem budoucím updatům i DLC (tedy lidé, co si hru předobjednali na Steamu, ji na Steamu budou mít, pozn.red.).

Myslíme si, že rozhodnutí odstranit hru je nefér vůči zákazníkům Steamu, obzvláště po jejím dlouhém předprodeji. Omlouváme se našim zákazníkům, kteří si mysleli, že hra bude k dispozici i v den vydání 15. února, ale o tomto rozhodnutí jsme byli informováni až nyní.“

Poznámka, že jim tento přístup připadá nefér k zákazníkům Steamu, ovšem působí trochu ublíženě.

Jestli je totiž rozhodnutí vydat hru exkluzivně na Epic Game Store vůči někomu nefér, tak jedině vůči samotnému Steamu. Ten totiž dosud Metru na své titulní stránce poskytoval reklamu, jejíž plody teď sklidí někdo jiný.

Takovéto zásadní rozhodnutí necelé tři týdny před oficiálním datem vydání je rozhodně nestandardní, jenže takový je prostě obchod. Pokud Steam dosud hřešil na své výsostné postavení a spolupráci neměl vázanou žádnými smlouvami, nemůže se nyní divit, že jdou vydavatelé za lepšími podmínkami.

Krabicová verze hry bude obsahovat klíče pro Epic Store.

O tom, o jak překvapivý krok se jednalo, nejlépe svědčí vyjádření firmy Playman, která u nás distribuuje krabicové verze hry. Nejprve totiž vydali prohlášení, že v obalu se hrou budou klíče pro Steam, ovšem za necelou hodinu to odvolali s tím, že klíče budou pro Epic Store.

U samotných hráčů se krok samozřejmě setkal s obrovskou nevolí a mnoho lidí se zavázalo tuto akční pecku dokonce zcela bojkotovat. Jenže jedna věc je pokřik internetového davu a druhá skutečné prodeje a tady si budeme muset počkat až na vydání.

A co vy? Necháte si kvůli probíhající válce digitálních obchodů Metro Exodus utéct, anebo je pro vás nejdůležitější samotná hra?

Co říkáte na rozhodnutí neprodávat Metro Exodus na Steamu? celkem hlasů: 2591