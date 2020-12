Další hrou zdarma v Epic Storu je skvělý Oddworld: New 'n' Tasty

Epic Store se rozhodl v příštích čtrnácti dnech darovat každý den novou hru zdarma, zatím to vypadá více než nadějně. Po skvělé budovatelské strategii Cities: Skylins rozdává remaster kultovní plošinovky Oddworld: New ‚n‘ Tasty. Tady není o čem, tohle je klasika klasik, navíc vypadá díky nové grafice schopně i dnes. Aktivovat můžete na tomto odkaze, ale pospěšte si, máte na to jen 24 hodin a sekundy ubíhají.