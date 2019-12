Epic rozdá do konce roku 12 her, první je oceňovaná Into the Breach

18:31 , aktualizováno 18:31

Každý den novou hru zdarma a 250 Kč na nákup libovolného titulu dostanou všichni, kdo se zaregistrují v digitálním obchodě Epic Store. Ve čtvrtek je to vynikající strategie Into the Breach, která má na Metacriticu hodnocení 90 %.