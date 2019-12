Lidé letos raději masturbovali nad hrdiny z Overwatch než z Fortnite

Stává se to už milou každoroční tradicí, že server Pornhub zveřejní statistiky svého obsahu za uplynulý rok. Je to pro nás vždy podnětné čtení, jak se dozvědět o aktuálních trendech, sami totiž samozřejmě nikdy na žádné porno nekoukáme. Loni v kategorii nejvyhledávanějších herních postav suverénně vyhrála želví princezna Bowsette, letos jsou bohužel výsledky daleko ordinérnější.



Princezna Zelda není zrovna typickým sexsymbolem.

Ve stejné kategorii totiž zvítězila princezna Zelda ze stejnojmenné videoherní série. Ta se letos dočkala nového dílu, a tak se na první pohled nijak výrazná blondýnka dostala zase do povědomí. Na druhém místě je sexuální symbol celého herního průmyslu, archeoložka Lara Croft ze série Tomb Raider, třetí pozici okupuje D.Va z Overwatch, která v této kategorii vyhrála předloni.

Statistika nejoblíbenějších herních postav podle serveru Pornhub.

Overwatch navzdory svému relativnímu stáří stále vzbuzuje nečekaně silné sexuální choutky. V kategorii nejvyhledávanějších her porazil i fenomén dnešní doby Fortnite a suverénně mu patří první příčka. Jedinou novou hrou v patnáctce nejoblíbenějších je letošní hit Apex Legends, z něj pak hráče nejvíce přitahuje černovlasá Wraith.

Neznalé by mohlo překvapit, že na tomto serveru lidé hledají i hry jako Minecraft či Pokémony, my už si na to dávno zvykli. Pokud byste chtěli zjistit více o často bizarních spojeních světa videoher a pornografie, doporučujeme náš starší článek.