Neuvěřitelné, novinka Total War Saga: Troy je 24 hodin zcela zdarma

Už jsme si zvykli na to, že Epic každý týden rozdává starší či nezávislé hry. Ale že by hráčům zdarma naservíroval úplně novou AAA hru v den jejího vydání, to je nevídané. Není třeba v tom hledat hlubší smysl. Epic přehazuje dolary z Fortnite vidlemi, takže si to může dovolit. Otázka, zda tím své uživatele nakonec přiměje k nákupu jiných her na své platformě, nás prozatím trápit nemusí.

Každopádně, pokud chcete získat Total War Saga: Troy zdarma, zamiřte sem. Od čtvrtka 13. srpna od 15:00 máte 24 hodin na to, abyste si hru zařadili do své knihovny. Pokud to stihnete, zůstane vaše. Po skončení akce se bude normálně prodávat. A příští rok v létě, po vypršení roční exkluzivity, půjde do prodeje i na Steamu.

Studio Creative Assembly tak sympatickým způsobem oslavuje dvacetileté výročí série Total War. Zároveň říká, že Troy je jednorázová akce a další exkluzivity spojené s Epicem nejsou prozatím v plánu.



Pod značkou Total War Saga vycházejí odnože klasických velkých dílů série Total War, které se soustředí na lokální a krátké historické události. Troy bude podle Homérovy Iliady.