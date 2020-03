Po založení vlastního obchodu se Epic chystá i na vydávání her

Společnost Epic rozšiřuje nabídku svých služeb i o vydávání her. A jak už je u nich zvykem, vrhají se do nových vod po hlavě. Finští Remedy jsou na scéně již pětadvacet let, nejznámější jsou díky sérii Max Payne, spousty uznání si ale vydobyli i loni skvělým Controlem. PlayDead mají na kontě depresivní plošinovky Inside a Limbo a gen Design si vyslouží respekt za artového Last Guardiana. Na čem tato studia aktuálně pracují, není známo, jejich předchozí tvorba však naznačuje, že půjde o draze vypadající hry se silným příběhem pro jednoho hráče. A to je přesně to, na co hardcore komunita slyší.

Podle oficiálního prohlášení je smlouva pro studia velice výhodná, protože si vývojáři ponechají kreativní svobodu i práva na vytvořené značky, Epic jim jen poskytne financování projektu a vezme si 50 % z výdělků.

Je prakticky jistotou, že se žádná z těchto her neobjeví na Steamu. Vynechat konzole nové generace si však zřejmě nebude moci dovolit ani Epic.