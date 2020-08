Rozdávání GTA 5 na Epic Storu se vydavateli vyplatilo, prodeje opět rostou

Grand Theft Auto 5 si od vydání v roce 2013 pořídilo již 130 milionů hráčů, což z něj dělá jednu z vůbec nejlépe prodávaných her všech dob. Člověk by řekl, že dnes už ho musí mít úplně každý, kdo má doma nějaké herní zařízení, ale to by byl omyl. Když se v půli května hra objevila na týden zdarma v obchodě Epic Store, zájem byl tak obrovský, že to servery nevydržely a na několik hodin byly prakticky mimo provoz.

Grand Theft Auto 5 díky své online složce vydělává i sedm let od vydání.

Zájem o hru kupodivu vydržel i po skončení akce, prodeje v následujících šesti týdnech byly podle CEO společnosti Take Two Strausse Zelnicka větší než ve stejném období všech předchozích sedmi let. Odvážím si tipovat, že je to především díky online složce, kdy noví hráči dokázali přesvědčit své okolí, aby do hry také naskočili.

Mimochodem, prodeje GTA 5 jistě o několik milionů narostou, se hrou se totiž počítá i pro nadcházející konzole nové generace.