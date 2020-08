Hry zadarmo táhnou, Tróju si během pouhého dne vzalo 7,5 milionu lidí

Agresivní obchodní strategie společnosti Epic, která spočívá v navazování exkluzivních spoluprací a „uplácení“ veřejnosti pomocí her zdarma, musí stát obrovské množství finančních prostředků, z čistě marketingového hlediska se ale rozhodně vyplácí. Epic je vidět a i přízeň hráčů se pomalu kloní na jeho stranu (viz naše anketa). Na to, že je na trhu necelé dva roky, jde o jednoznačný úspěch.

Důkazem rostoucí popularity obchodu budiž jednodenní akce z minulého týdne, během níž Epic rozdával hru Total War Saga: Troy během prvního dne vydání zcela zadarmo. Tato na poměry dnešního mainstreamu velice komplikovaná strategie si díky tomu našla cestu k celkem sedmi a půl milionu lidí. Pro srovnání, dosud nejrychleji prodávaný díl série Total War: Three Kingdoms koupil během prvního týdne milion lidí.

Zajímavější údaj by samozřejmě byl, kolik lidí si hru skutečně nainstalovalo a alespoň chvíli zahrálo a kolik si ji jen „nakřečkovalo“ do knihovny a nikdy ji ani nespustí. Autoři hry ze studia Creative Assembly si každopádně mohou mnout ruce – kromě toho, že mají peníze od Epicu již jisté, dramaticky zvýšili povědomí o své značce.