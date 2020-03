Podle autora Half-Lifu je Matrix mnohem blíže, než si všichni myslí

Ať už se vám to líbí, nebo ne, alespoň z hlediska mediálního prostoru patřil rok 2019 v herním světě společnosti Epic. Jeho politika skupování exkluzivit sice mnoho lidí naštvala, dokonale však ukázala, že do té doby nedotknutelný Steam jede už dlouho jen ze setrvačnosti. Kromě vydání jednoho ukřivděného prohlášení to vypadalo, jako by ve Valve nového hráče na trhu ani nezaregistrovali.

Half-LIfe: Alyx je první pořádnou AAA hrou pro virtuální realitu.

Ano, sice došlo ke kompletnímu přepracování knihovny her, vylepšilo se vyhledávání a mechanismus doporučování nových titulů, také byla implementována ochrana před review bombingem. To jsou však v kontextu trhu jen zanedbatelné drobnosti. Výsledkem laxního přístupu bylo, že mnoho z největších loňských pecek jste si na Steamu ani nemohli koupit.

Letos je vše rázem jinak. Epic Store sice stále rozdává hry ve velkém, žádnou vyloženě AAA exkluzivitu se mu však dlouho ulovit nepodařilo, jeho koncový klient pak zůstal prakticky beze změny. Za to Valve je najednou všude plno.

.@Steam has broken its record for most concurrently online users that was held for two years. Previous record was 18,537,490 users. It's still increasing!



But there's about 1 million less players actually in-game (≈5.8mil vs ≈7mil two years ago).https://t.co/D6WDHbz0B4 — Steam Database (@SteamDB) February 2, 2020

Že je ke hraní nového Half-Lifu potřeba drahá helma pro virtuální realitu, sice spoustu lidé štve, na druhou stranu, kdo jiný má sílu ukázat široké veřejnosti, kde leží budoucnost digitální zábavy? Bylo to právě Valve, které naučilo lidi kupovat digitální hry bez krabic, a to v době, kdy jsme stahovali z internetu data na 56 Kb/s modemech. Ale u virtuální reality vize Gabea Newella nekončí, v nedávném rozhovoru pro IGN se rozpovídal o tom, že budoucnost patří propojení počítačů s lidským mozkem.

Gabe Newell už je svými myšlenkami daleko v budoucnosti.

„Jsme mnohem blíže Matrixu, než si lidé uvědomují. Nebude to samozřejmě stejné, Matrix je film a vynechává jemné technologické nuance toho, jak musí vypadat interface mezi mozkem a počítačem. Taková zařízení budou mít obrovský dopad na to, jaké zážitky budeme moci lidem nabídnout,“ pustil se ve svém vyprávění do oblasti, kterou většina lidí považuje za sci-fi. „Pokud pracujete v zábavním byznysu a ještě nad tím nepřemýšlíte, buďte si jistí, že v budoucnosti budete muset začít,“ shrnul lákavé téma ve smyslu, že otázka v dnešní době není, jestli k tomu může vůbec dojít, ale spíše kdy se tak stane.

Newell, který jinak rozhovory příliš nedává, se poprvé vyjádřil i ke vzniku Epic Storu. Jakoukoliv konkurenci prý vítá, protože to může celý průmysl posunout dopředu. Z krátkodobého hlediska to sice přináší spoustu nevýhod, z dlouhodobého však budou hráči jen profitovat. Jako hlavní odlišnost mezi oběma platformami uvedl, že Steam neklade tvůrcům obsahu žádné bariéry a publikovat na něm může prakticky každý. Epic Store oproti tomu svůj obsah pečlivě vybírá, aby uživatelé nebyli přehlceni spoustou amatérských počinů. Je pak jen na zákaznících, který přístup jim vyhovuje více.

Vakve by chtělo zachránit i nepovedený Artifact.

A aby nebylo dobrých zpráv málo, vylepšení se podle Newella dočká i neúspěšná karetní hra Artifact, kterou Valve po vydání nechalo prakticky zemřít. Změn má být tolik, že nové verzi vývojáři interně přezdívají Artifact 2.0.

Steam i díky pandemii koronaviru trhá jeden rekord v počtu připojených lidí za druhým, helma Valve Index se navzdory vysoké ceně prodává jak na běžícím páse, Half-Life: Alyx má za tři dny od vydání na Metacriticu hodnocení přes 90 % a o vytouženém třetím díle už se spekuluje i oficiálně. Docela slušné score na to, že ještě nemáme ani konec března. Tak schválně, co na to Epic?