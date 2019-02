Kartičky od Valve netáhnou, Artifactu rychle ubývají hráči

Bývaly doby, kdy značka Valve byla automatickou zárukou úspěchu, ale to už bohužel neplatí. Důkazem je karetní hra Artifact, kterou po necelých dvou měsících od vydání téměř nikdo nehraje.

Po vcelku úspěšném startu, kdy hra dosáhla svého maxima přes 60 tisíc hráčů online, nedávno poklesla pod hodnotu 1 500 hrajících lidí. To by bylo možná slušné číslo pro nějakou originální nezávislou hru, ovšem od firmy, jejíž tituly měnily historii videoher, je to málo. V době psaní článku ji podle databáze Steamcharts hraje 2 135 lidí, což ji řadí až na 109. místo popularity. Mimochodem, téměř rok starý, ryze singleplayerový Kingdom Come má v tuto chvíli 2 394 hráčů.

Můžeme se jen domnívat, jestli za neúspěchem stojí přesycení kartičkového trhu, špatně nastavený obchodní model (na rozdíl od konkurence není hra v základu zdarma), příliš složitá pravidla, nebo prostě jen smůla. Faktem je, že téměř 60 % propad počtu hráčů během posledního měsíce je alarmující a ve Valve budou muset přistoupit k nějakým radikálním změnám.