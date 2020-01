Steam vyhlásil své hry roku, neobsahují největší loňské pecky

Zatímco v roce 2018 byl digitální obchod Steam prakticky synonymem hraní na domácích počítačích, loni se ukázalo, že se bez něj PC scéna v klidu obejde.

Razantní nástup obchodu Epic Store a digitálního předplatného Game Pass od Microsoftu (a o poznání méně razantního nástupu Uplay+) odsunul nejpopulárnější digitální platformu pro hraní her do pozadí. Nejlepším důkazem budiž poněkud rozpačité vyhlášení Steam Awards, které jasně ukazuje, jak je katalog Steamu prořídlý.

Vítězové jednotlivých kategorií Steam Awards za rok 2019

Proti celkovému vítězi, kterým se stala vynikající řežba Sekiro: Shadows Die Twice (naše recenze) je těžko něco namítat, ostatně odnesl si nedávno i prestižního herní Oskara (viz náš článek).

Hodnotu jeho vítězství poněkud snižuje skutečnost, že se nemohl postavit takovým peckám jako Control (hra roku podle IGN), Outer Wilds (hra roku Eurogameru a Polygonu), The Outer Worlds (hra roku podle Destructoid) nebo Metro: Exodus (hra roku podle mne).

Vyhnuly se mu i překvapivé hity Untitled Goose Game a Apex Legends (byť ten se na něm díky dohodě s Electronic Arts letos nejspíše objeví), o skvělých Borderlands 3, The Division 2, Observation, Phoenix Point a dalších oblíbených hitech ani nemluvě. Nejspíše i proto je možná taková zhůvěřilost, jako nominace Far Cry: New Dawn mezi pěticí her s nejlepším příběhem.

Při pročítání výsledků českého fanouška určitě potěší první místo v kategorii VR hra roku pro skvělý Beat Saber, případně DayZ jakožto nejoblíbenější multiplayerová hra.

Jak dopadlo hlasování čtenářů Bonuswebu, se dozvíte už v pátek.