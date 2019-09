Ubisoft spouští vlastní předplatné, první měsíc můžete hrát zdarma

Služba Uplay Plus nabídne přístup k téměř kompletnímu katalogu her od Ubisoftu, jako jsou Assassin’s Creed, Far Cry, The Division, Splinter Cell a mnohé další. Za vyzkoušení stojí, plný provoz však vyjde draho.