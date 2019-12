Nejlepší hry roku 2019: nominujte své favority

Pojetí letošního ročníku vychází z loňského. Kromě hlavní ceny se bude hlasovat i podle platforem (PC, PlayStation 4, Xbox One a Switch) a dalších čtyř tematických okruhů. Kompletní seznam je následující:

Hra roku 2019

Hra roku na PC

Hra roku na PlayStation 4

Hra roku na Xbox One

Hra roku na Switch

Nejlepší grafické zpracování

Nejlepší příběh

Nejlepší otevřený herní svět

Největší zklamání

Napište nám do diskuze pod tento článek, které hry a v jakých kategoriích mají podle vás zasáhnout do bitvy o Hru roku 2019. Podmínkou je vydání během letoška (u epizodických her musí být k dispozici všechny díly sezony) a nepočítají se kousky v předběžném přístupu.

Které hry letos vyšly, si můžete připomenout například v našem archivu recenzí a vybrané i v galerii u tohoto článku. Samozřejmě můžete nominovat i kousky, které jsme nerecenzovali.

K hlavní kategorii se pak pojí soutěž, jejímž partnerem je PlayStation 4. Ceny jsou následující:

1. místo – konzole PlayStation 4, 500 GB + digitální kód na Death Stranding

2. místo – digitální kódy na Death Stranding a MediEvil

3. místo – digitální kód na Death Stranding

Harmonogram Hry roku 2019 na Bonuswebu je následující. První hlasování startuje 9. prosince, hlavní hlasování o ceny pak 20. prosince. Hlasování ve všech kategoriích bude zahájeno v průběhu prosince a hlasovat půjde až do 1. ledna. Hra roku 2019 končí 3. ledna, kdy budou zveřejněny výsledky.

Sledovat hru roku můžete i na samostatné stránce, odkaz je trvale k dispozici na liště Bonuswebu. Prozatím tam jsou výsledky minulých ročníků, postupně se tam ovšem objeví odkazy na všechna letošní hlasování.