Electronic Arts se vrací na Steam, a to i s podporou předplatného

Počátkem roku navázal Ubisoft exkluzivní spolupráci s nově vzniklým Epic Storem, a Steam tím přišel o poslední z velikých vydavatelství, která jej používala pro prodej PC kopií svých her (psali jsme tady). To už ale brzy nebude platit.

Bude na Steamu i Anthem, nebo už ta hra vůbec nikoho nezajímá?

Valve se totiž nyní podařilo dohodnout s americkým kolosem Electronic Arts a po dlouhé absenci opět bude distribuovat veškerou jejich produkci. Vše započne už 15. listopadu, kdy na Steamu vyjde netrpělivě očekávaná akce Star Wars Jedi: Fallen Order, následovat ji po pár týdnech budou klasiky Sims 4 a Unravel 2, a počátkem příštího roku pak přibudou i multiplayerové akce Apex Legends, Battlefield V či FIFA 20. A to stále není vše, Horste, na Steam se časem překlopí i možnost předplatného, které funguje pod názvem EA Origin Premium Access. Mimochodem o Anthem opět v oficiálním prohlášení nepadlo ani slovo.



Co bude nadále se samotným Originem, není v tuto chvíli jasné, ale spousta hráčů novou integraci určitě ocení. Na kolik je tento krok dopředu plánovaný a na kolik je motivovaný snahou postavit se rostoucímu vlivu Epicu, nelze jednoznačně říct, ale to nám hráčům může být úplně jedno. Důležité je, že Steam o sobě po delší době dal výrazněji vědět v pozitivním směru, ze současného konkurenčního prostředí mohou hráči jen a jen profitovat. Teď by to ale ještě chtělo nějaké ty pořádné hry, Electronic Arts totiž poslední léta zažívají vleklou krizi (viz náš článek).