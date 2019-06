Stáhněte si dojemnou hru Last Day of June zdarma

Epic Store navýšil svoji frekvenci rozdávání her zdarma ze dvou týdnů na jeden, takže i kdybyste nechtěli utratit už ani korunu, budete mít co hrát minimálně do konce roku. Nejčerstvěji se v nabídce objevila zajímavá adventura The Last Day of June, která vypráví příběh o lásce a ztrátě.

Pokud máte v těle aspoň trochu citu, nejspíše vás tento hluboce emocionální zážitek rozpláče, protože se dotýká témat, která známe i ze skutečného světa. Podstatnou částí celého zážitku je neotřelé technické zpracování. Nádherná hudba zafunguje univerzálně na každého, trochu těžší to bude s přestylizovanou grafikou.

Ne, že by byla vyloženě špatná, ale postavy s prázdnými očními důlky vypadají na můj vkus dost děsivě. Každopádně hra je do příštího čtvrtka ke stažení zdarma v obchodu Epic Store. Pokud chcete zůstat věrni Steamu, je tam aktuálně k dispozici ze 70% slevou za necelé dvě stovky.