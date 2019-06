Kvůli konfliktu s USA si v Íránu a Sýrii nezahrají League of Legends

Pokud kromě Bonuswebu sledujete i nějaká jiná média, s největší pravděpodobností jste zaznamenali, že se v posledních dnech poněkud zhoršila politická situace mezi Íránem a USA. Lépe řečeno dostala se hluboko pod bod mrazu. Podle posledních zpráv podnikly Spojené státy proti Íránu kybernetický útok, což na zasedání tamního zapříčinilo skandování hesla „Smrt Americe.“

Americké zákony neberou v potaz fakt, že kdo si hraje, nezlobí.

Celá situace naštěstí ještě nevyeskalovala ve skutečný válečný střet, ale USA nařídily přísné obchodní sankce. Nejen na Írán, ale i na blízkou Sýrii, která je jeho klíčovým spojencem. Toto embargo pak mimo jiné postihlo i tamní hráče počítačových her, kteří se nově nemohou dostat do jedné z nejpopulárnějších videoher na světě, League of Legends.

Při snaze se připojit je totiž čeká jen informativní hláška, že firma Riot, která hru provozuje, nemůže na základě aktuálně platných amerických zákonů své služby v těchto zemích nadále poskytovat.

Jak dlouho bude embargo panovat, se nedá předvídat. Je však možné, že se docela protáhne. V Íránu totiž dlouhodobě nefunguje řada „běžných“ herních služeb jako je Origin nebo Epic Game Store. Ano, dá se to samozřejmě obejít pomocí VPN serverů, ovšem u kompetitivních her může každá milisekunda zdržení znamenat rozdíl mezi vítězstvím a prohrou.