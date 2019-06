RECENZE: Dauntless dokazuje, že popularita se automaticky nerovná kvalita

Když se řekne „lovecké RPG“, někomu se možná vybaví vedlejší aktivity ze Zaklínače, ale řeč je především o veleslavné japonské sérii Monster Hunter. Ta napříč všemožnými konzolemi prodala přes 50 milionů kusů a její doposud nejúspěšnější pokračování, Monster Hunter World (naše recenze), si můžete zahrát i na PC. World mimochodem prodal 12 milionů kusů, vybojoval 90% hodnocení na Metacritic a v září ho čeká masivní datadisk Iceborne. Monster Hunter je zkrátka fenomén a tak je vlastně s podivem, že nemá více konkurentů a napodobenin.

Dauntless

Dauntless svoji inspiraci ve slavnějším bratříčkovi nezapře už na první, ale ani na druhý, třetí nebo stý pohled. Je velmi těžké najít nějaký aspekt hry, od vizuálu po hratelnost, který by se výrazně nepodobal předloze. Autoři se s tím ostatně nijak netají, ačkoliv druhým dechem dodávají, že jim inspirací byly také World of Warcraft (stylizace, důraz na multiplayer a sociální aspekty) nebo Dark Souls (důraz na obtížnost endgame, do které sice může víceméně každý vstoupit, ale ne každý v ní uspěje). Pro ty z vás, kdo nemají s Monster Hunter hrami zkušenost, si pojďme shrnout, jak Dauntless funguje.

Vše se odehrává ve fantasy světě, který kataklyzmatická událost roztrhala na kusy a vypustila do něj obrovská monstra, známá jako Behemoti. Hráč se vžije do role jednoho ze Slayerů, což jsou lovci Behemotů. Za pomoci různých zbraní a magických nápojů vyráží ve skupinách po čtyřech na výpravy do divočiny. Cílem je pokaždé ulovit konkrétního Behemota a z jeho těla pak nechat ve městě vyrobit nové, lepší zbraně a brnění. Díky těm se pak může vydat lovit ještě silnější a nebezpečnější Behemoty… ze kterých získá suroviny na ještě lepší vybavení. A tak pořád dokola.

Dauntless

Hráč tak stráví nějaký ten čas ve městě, kde posbírá zadání úkolů od NPC postav, vyková si lepší zbraň, lepší brnění, lepší lampu (zdroj magických bonusů jako je extra energetický štít), doplní zásobu magických nápojů (například pro rychlejší útoky), případně speciálních granátů. Ve městě se také děje většina expozice příběhu, ale nečekejte nic většího než textové obrazovky s dialogy postav, sem tam nějakou tu namluvenou větu. Rozpočet očividně nebyl velký, takže výprava je omezená.

Většinu času ale strávíte na výpravách. Každá se odehrává v relativně rozlehlé aréně jednoho z biomů, kde musíte najít Behemota a svést s ním boj. Máte omezený počet životů a omezené množství času, takže je potřeba hrát takticky – volit správné zbraně (nejen typ, ale také živel) vůči slabinám protivníka, sledovat jeho pohyby či útoky a náležitě se jim přizpůsobovat.

Dauntless

Průměrný lov organizované skupiny trvá okolo deseti minut, ale to se může snadno natáhnout na půl hodiny a skončit neúspěchem, pokud nemáte dostatečné vybavení nebo podceníte taktiku. Hra je bohužel zatím poněkud omezená po obsahové stránce, zkušený hráč dokáže na endgame dosáhnout po dvou intenzivních dnech hraní.

Jelikož je Dauntless zadarmo, a navíc nabízí kompletní cross-save i cross-play (hru exkluzivně vydal Epic, takže nabízí shodnou funkcionalitu, jako Fortnite), jde o dobrou zábavu pro přátele, kteří chtějí něco jednoduchého na rychlé odreagování nebo naopak plánují strávit celý večer seriózní herní seancí. Sólový hráč se musí smířit s matchmakingem, protože lovy v jednom jsou obzvláště v pozdějších fázích hry příliš náročné. Těsně po svém vydání hra trpěla na dlouhé fronty pro zalogování do serverů (první dny se do hry přihnalo šest milionů hráčů), ale to už se naštěstí povedlo vyřešit navýšenou kapacitou serverů.

S ohledem na free-to-play model hra samozřejmě obsahuje nějaké ty placené „startovní balíčky“, populární „season pass“ a nabídku placených kosmetických doplňků i prémiových surovin. Naštěstí se zatím (season pass absolvuje již pátou sezónu, jelikož hra už rok strávila v Early Accessu) finanční model nezdá být příliš agresivní a je možné hru spokojeně hrát bez utrácení.

Její největší slabinou tak zůstává velmi strohá výprava – od líbivé, ale jednoduché grafiky přes skromné audio, absenci drobného života v arénách nebo celkovou hloubku mechanik a hratelnosti. Pokud ale máte chuť zadarmo vyzkoušet žánr loveckých RPG, je tohle dobrá příležitost jak jednoduše začít. Pro fanoušky Monster Hunter World jde ale podle mého soudu o přílišné zjednodušení – celou dobu hraní jsem měl chuť si zapnout tu větší, lepší verzi lovení monster.