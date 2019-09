Na Switch míří Overwatch, hry ze SNESu, Doom 64 a spousta dalších her

Pořad zahájil trailer na port týmové střílečky Overwatch od Blizzardu, která na Switch vyjde 15. října. Video poodhalilo možnost využívat během hraní gyroskop, což je vítané, naproti tomu funkce cross-play a cross-save budou chybět. Minimálně při startu – Blizzard se vyjádřil pro Engadget, že cross-play nechce nejprve monitorovat.

Kdo si hru předobjedná, získá skin Noire Widowmaker, a koupě hry do konce letošního roku zajistí jeden zlatý loot box (v loot boxech jsou jen kosmetické věci). Velikost hry je 12,1 GB, takže s blížícím se příchodem nových her možná přišel čas vyměnit kartu za větší.

Potěšily nové záběry z duchařské akce Luigi’s Mansion 3 (číst první dojmy na Bonuswebu), které poodhalily další patro, respektive prostředí. Je libo kobky s mumiemi či útěk před obří koulí ve stylu Indiana Jonese? K dispozici je však i taneční parket a pirátská loď. Jak vidno, strašidelný hotel toho pojme vskutku hodně.

V akci jsme viděli i nový režim ScreamPark, v němž se dva týmy, každý po čtyřech, utká o to, kdo porazí více duchů či sesbírá více mincí. U jednoho Switche se tak s dostatkem Joy-Conů může sejít až osm hráčů! Vychází stylově 31. října na Switch.

Prezentace pokračovala ukázkou z nové free 2 start hry Super Kirby Clash, v níž na hráče čekají kooperativní bitky proti bossům. Vychází už ve čtvrtek. A jedeme dál. Remake Trials of Mana vyjde 24. dubna 2020, Return of the Obra Dinn pak během letošního podzimu.

Nová hra od tvůrců Pokémonů, která byla dříve odhalena pod jménem TOWN, se nakonec jmenuje Little Town Hero. Vyjde už letos 16. října a v roli mladého chlapce budeme chránit vesnici před monstry. Většinu hudby, kterou uslyšíme, složil Toby Fox (Undertale), což je celkem překvapivé. Bitvy tvůrci popisují jako „ideas-based combat“. Ačkoliv je to hra na hrdiny, neopustíme město a podle ukázky nejde hra nijak zvlášť do hloubky. Cílí na děti? Uvidíme.

Bojovku Super Smash Bros. Ultimate rozšíří Banjo & Kazooie ještě během čtvrtka. Jak se postava ovládá, ukazuje nové téměř půlhodinové video níže, které následovalo po Directu. Do hry se v listopadu podívá také bojovník Terry Bogard z Fatal Fury. A tvůrci oznámili, že makají i na další sadě postav. Tady nastává zvláštní případ, kdy je nové DLC velmi vítané.

Pokračujeme ukázkou z lákavého remaku hry na hrdiny The Legend of Zelda: Link’s Awakening, která vyšla před čtvrtstoletím na GameBoye. V režimu Chamber Dungeon si budeme z bloků vytvářet kobky, přičemž vlastní kreace půjdou uložit i na kompatibilní figurky Amiibo. To znamená, že kamarád si jen přiloží figurku ke svému Switchi a může si zahrát to, co jste pro něj vytvořili. Ideální na různá setkání. Vychází už 20. září (ve stejný den se začne prodávat i nové amiibo Linka).

Kouzelné RPG Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition vypadá velmi lákavě, přepínat půjde mezi novou a starou grafikou. Na Switchi už je chvíli k dispozici demo, takže určitě vyzkoušejte. Vychází 27. září a lze navázat na postup ze zkušební verze.

Sedmnáctého září vyjde Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, což je port crossoveru Fire Emblemu a Shin Megami Tensei. Samozřejmostí je několik nových prvků, například hudba. Na příští rok se také chystá horor Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, v němž v roli agenta FBI vyšetřujeme sérii vražd. První díl by měl být už na eShopu. A pokud byste snad neměli na Switchi dostatek RPG (ha ha), k dispozici už je také Divinity Original Sin II v definitivní edici.

Vzkaz fanouškům Nintenda zanechal Pete Hines z Bethesdy, který na Switch oznámil Doom 64 z Nintenda 64. Retro kousek si budeme moci zahrát už 22. listopadu.

Na příští rok se chystá multiplayerová týmová akce Rogue Company od Hi-Rez Studios. Kromě Switche se podívá i na PC, PlayStation 4 a Xbox One.

Prezentace očekávaných Pokémonů Sword & Shield se zaměřila na nové prvky. Měnit půjde nejenom oblečení, ale například i účes. Pokémon Camp je místo, kde si hráči mohou hrát se svými pokémony, navštívit půjde i tábor kámošů. A pozor, v táboře půjde z ingrediencí vařit i jídla, přičemž receptů má být více než sto. Poslední novinkou je odhalení nového pokémona Polteageista, což je, ano, duch v čajové konvici. Následoval ještě Cramorant, který nepřátele smete obří vlnou, případně dorazí abilitou Gulp Missile. Vychází 15. listopadu.

Konečně jsme se také dočkali dalšího rozšíření placené služby Nintendo Switch Online. Předplatitelé mají přístup ke hrám z NESu, k nimž se od 5. září přidají i SNESové hry, tedy éra 16bitů, která je z dnešního pohledu přece jen hratelnější. Dvacítku her můžete omrknout níže v tabulce, já jen dodám, že součástí je funkce přetáčení času. K mání bude i bezdrátový SNESový ovladač.

Hry na SNES v rámci Nintendo Switch Online Super Mario World

Super Mario Kart

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Super Metroid

Stunt Race FX

Kirby's Dream Land 3

Super Mario World 2: Yoshi's Island

Star Fox

F-ZERO

Pilotwings Kirby's Dream Course

BRAWL BROTHERS

Breath of Fire

Demon's Crest

Joe & Mac 2: Lost in the Tropics

SUPER E.D.F. EARTH DEFENSE FORCE

Super Ghouls 'n Ghosts

Super Puyo Puyo 2

Super Soccer

Super Tennis

Populární battle royale Tetris 99 rozšíří režim určený pouze pro ty, kteří dokázali vyhrát a skončit na první pozici. Profíci tak mají další výzvu. Ve hře se objeví denní mise (splnění odemkne různé vzhledy prostředí), ikonky a další lokální funkce navázané na placené DLC. Od 6. září se také objeví v obchodech krabicová verze, která zahrnuje DLC a předplatné na 12 měsíců.

Video z Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 představilo v rychlém sledu disciplíny a následně už dříve odhalený retro režim ve 2D grafice. Ten vypadá naprosto parádně. Potěší i nové minihry, odemykatelné postavy a příběhový režim. Že by se konečně série vyhoupla mezi špičku? To zjistíme už 5. listopadu.

Na eShopu je k dispozici nové demo z akce Daemon X Machina, v níž se staneme pilotem bojového mecha. Hra vychází už příští týden a na postup dosažený v demu půjde navázat. Recenzi už připravujeme.

Co se starších her týče, na Switch 24. září zamíří špičková akce Jedi Knight II: Jedi Outcast (číst dobovou recenzi na Bonuswebu). Direct neopomněl zmínit kompletní edici Zaklínače 3, která na Switch vyjde v říjnu (a s českými titulky).

Sada Assassin’s Creed: Rebel Collection vychází 6. prosince a zahrnuje hry Assassin’s Creed: Black Flag a Assassin’s Creed: Rogue. Majitelé Switche mohou počítat s využitím dotykového ovládání a míření přes gyroskop. Krátký trailer upozornil, že na Switch vyjde také „lovecké RPG“ Dauntless.

V rychlém sledu se pak připomněly tituly: Just Dance 2020 (5. listopadu), GRID Autosport (19. září), Farming Simulator 20 (3. prosince), Ni no Kuni: Wrath of the White Witch (20. září), NBA 2K20 (6. září), Call of Cthulhu (8. října), The Puter Worlds (brzy), Devil May Cry 2 (19. září) a Vampyr (29. října).

Na závěr samozřejmě nemohly chybět nové informace o Animal Crossingu: New Horizons, který vychází 20. března 2020. Pětiminutové video blíže představilo ostrov, jeho obyvatele, crafting, zdobení příbytku, obchod, rybaření či zalévání květin. V časosběrném videu jsme viděli změny počasí, ostatně na ročním období závisí, na které živočichy narazíme. Mimochodem, na jednom Switchi mohou hrát spolu až čtyři hráči a až osm online. Uchovat vzpomínky pak pomůže možnost pořídit fotku s aplikováním filtru.

Poslední oznámení se týkalo vydání definitivní edice Xenoblade Chronicles na Switch, a to během příštího roku. Na trailer se podívejte zde. Zářijový Direct máme za sebou, teď ještě sehnat více času na hraní.