Tvůrci World of Tanks dělají moderní střílečku, hraje se skvěle

Tytam jsou doby, kdy slovní spojení free 2 play bylo ryzí urážkou. Dnes tituly jako Fortnite, Warface, Destiny 2 či třeba Dauntless dokazují, že pokud se monetizační pravidla nastaví správně, může hra generovat obrovské zisky a hráči přitom netrpí pocitem, že jsou pro vydavatele jen dojné krávy. Do této exkluzivní společnosti by se nově moc ráda zařadila i střílečka Caliber, jejíž vývoj zaštiťují vydavatelé celosvětového hitu World of Tanks z běloruské společnosti Wargaming.



Caliber

A věřte nebo ne, mohlo by jim to i vyjít. Caliber má totiž všechny vlastnosti, které by měla dobrá střílečka mít. Zasazením asi nejvíce připomíná Call of Duty: Modern Warfare, na rozdíl od něj však v Calibru na akci nahlížíme z pohledu třetí osoby. Díky tomu máte svého vojáka neustále před sebou, což jednak zvyšuje váš přehled o okolí a zároveň to nenápadně motivuje k vylepšování jeho vzhledu pomocí (placených) kosmetických předmětů.

Základem hry bude kooperativní mód pro čtyři hráče, kterým se do cesty valí spousta nepřátel ovládaných umělou inteligencí. Každý člen týmu má jasně definovanou roli, kterou by měl dodržovat. Medik, snajpr, support a klasický voják asi nepotřebují hlubší popis, důležité je jen to, že každý z nich musí být zastoupen. Vznik potenciálního týmu tak ohrožují hádky o to, kdo bude hrát za koho, určitě se však nemusíte bát, že byste si v nějaké roli dostatečně nezastříleli.

Caliber

Všichni operátoři jsou vymodelováni podle skutečných zásahových jednotek. Zatím bylo ve hře implementováno teprve nějakých pět nebo šest unikátních „skinů“, i tak už ale mezi nimi není problém najít své oblíbence. Na výběr jsou například američtí Navy Seals, ruská Alpha Group nebo polský GROM. Další jednotky mají přitom po vydání hry přibývat, aby se dostalo na každý region, ve kterém hra poběží. Pokud se jí bude dařit, určitě se dočkáme i nějaké české verze.

Detailní vymodelování jednotek, ať už jde o zbraně, chrániče nebo uniformy je opravdu na vynikající úrovni, a to i díky spolupráci se skutečnými výrobci vojenského vybavení. V menu vše vypadá naleštěně a takřka dokonale, během samotné hry je už však situace o dost horší. Jednoduše řečeno grafika rozhodně nesnese srovnání s aktuální špičkou. Je však nutné především pamatovat na to, že vývojáři necílí jen na hardcore komunitu, ale na masového zákazníka, který rozhodně nemá moderní hardware. Navíc to rozhodně neznamená, že by hra byla vyloženě ošklivá.

Co se týče toho nejdůležitějšího, tedy samotné střelby, je vše v naprostém pořádku. Člověk má pocit, jakoby držel opravdovou zbraň a šlo mu o život, nepřátel je hodně a padají už po pár zásazích, což je myslím přesně to, co člověk od střílečky očekává. Otázkou ovšem je, jestli takto bude free 2 play hra svým autorům vydělávat.

Wargaming chce použít stejný platební model jako ve World of Tanks, což si přiznejme není úplně to nejlepší. Pokud by do hry měli později přijít speciálně odolní nepřátelé a různé typy prémiové munice, rozpadne se celá atmosféra na prach. Ostatně vzpomínky na posledního Wolfensteina jsou ještě stále bolestivé.

Autoři hry by ale byli blázni, kdyby něco podobného dopustili. Caliber je sice zoufale neoriginální, jinak však šlape na výbornou a už jen díky 3rd person kameře si svoji existenci dokáže obhájit. V Rusku už nějaký ten pátek běží v provizorním režimu a reakce jsou veskrze pozitivní. Kdy si budeme moci zahrát i u nás, je ve hvězdách, letos to ovšem určitě nebude. Každopádně budeme Caliber blíže sledovat, tohle by totiž mohlo být jednou velké.