Lidé sází fiktivní peníze na souboje umělých inteligencí ze staré videohry

Final Fantasy Tactics z roku 1997 je strategická odbočka slavné RPG série, která má mezi fanoušky až kultovní statut. Ovšem jen mezi hrstkou nejoddanějších – většina hráčů u nás o pozapomenuté klasice nejspíš nikdy neslyšela. Vyšla totiž jen na konzole PlayStation 1 a později PSP, v Evropě nebyla roky oficiálně k sehnání (my jsme si ji zrecenzovali až v roce 2001).

Navzdory infantilní grafice je Final Fantasy Tactics komplexní strategická hra.

Ještě loni jste se tak mohli o hře dozvědět maximálně na nějaké specializované retro stránce. Jenže v době psaní článku ji sleduje na Twitchi živě už 370 lidí, v posledních dvou měsících jich pak byly desítky tisíc. Ano, vedle aktuálních hitů jako League of Legends, Fortnite nebo Dota 2 je to zanedbatelné množství, na druhou stranu je to víc, než má dnes třeba nedávný hit Dauntless, hokejová NHL 20 nebo lety prověřený Forest. V čem je příčina té nenadálé popularity?

Za vše může vášnivý hráč vystupující pod přezdívkou TheKillerNacho. V běžném životě se živí jako webový developer, má ženu a dvě děti, ve volném čase je však oddaným členem komunity, která se zabývá úpravami starých her. Jde vlastně o tvorbu modifikací pomocí primitivních softwarových nástrojů, které zvládnou jen ti technicky nejvyspělejší.

Nejen že lidé zápasy umělé inteligence sledují, oni na ně dokonce i sázejí.

Jak TheKillerNacho přiznal v rozhovoru pro magazín PCGamer, Final Fantasy Tactics je jednou z jeho nejoblíbenějších her vůbec. Mimo jiné i proto, že mu ji matka kdysi dala k svátku sv. Valentýna. Už od mala ho bavilo sledovat, jak to vypadá, když spolu soupeří ve Warcraftu 2 umělé inteligence bez zásahu hráče, a jednoho dne ho napadlo, že v případě FFT by tento koncept mohl být ještě zábavnější. Hra totiž nabízí nesmírně širokou nabídku arén, hrdinů, schopností i vybavení, a tak jsou její taktické možnosti nesmírně bohaté.

Hru upravil tak, aby spolu soupeřilo celkem osm týmů o čtyřech bojovnících, jejichž obsazení počítač náhodně rozlosuje. Týmy se spolu navzájem utkávají v pavoukovém turnaji, jehož vítěz se pak utká s vítězem předchozího kola. A to je vše.

Hra probíhá ve zrychleném režimu, aby byly jednotlivé rundy krátké a bylo zábavné je sledovat. Jak dokazují čísla sledovanosti, pro mnohé to opravdu zábavné je. A nejen že zápasy sledují, ale dokonce si na výsledky sázejí.

Jen málokdo dokáže pochopit, cože se to na obrazovce vlastně děje.

Ne tedy skutečné peníze, nýbrž jen virtuální měnu, tzv. zlaté GP. Ty jsou sice dobré jen jako počítadlo score, na jehož hodnotě závisí pozice v žebříčku, ale i to je pro mnoho lidí dostatečnou motivací. Zatímco hra samotná běhá automaticky bez zásahu člověka a TheKillerNacho jen čas od času trochu upraví vybalancování, lidé ji sledují aktivně. A zřejmě se opravdu baví – kromě debat v chatu je občas umělá inteligence potěší i nějakou neočekávanou kombinací, která by asi lidského hráče nikdy nenapadla.

Ano, je to opravdu divná a pro běžného člověka jen obtížně pochopitelná zábava, ale když se podívám, kolik lidí se dokáže letos stále dívat na zápasy fotbalové Sparty, až tak divné mi to nakonec nepřijde.