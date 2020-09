Vývojáři zcenzurovali 28 let starou hru. Odstranili tchajwanskou vlajku

Že se počítačových hry přizpůsobují reakcím publika i po vydání, není žádnou novinkou, ostatně je to jen pár týdnů, co jsme psali o smazání na první pohled opatrného gesta „OK“ z Call of Duty: Warzone. Že se ovšem přísná ruka cenzorova zaměří i na téměř třicet let starou arkádovou klasiku, je vskutku nečekané. A přesto se to stalo.

Baseball Stars 2 z roku 1992 jsou arkádovým zpracováním baseballu, které slavilo svůj největší úspěch na dnes už prakticky zapomenuté konzoli Neo Geo. Navzdory svému stáří není ovšem problém tuto hru snadno sehnat v původní formě i na aktuálních konzolích.

Hráč s přezdívkou LilMaker si ovšem minulý týden povšiml, že si tato 28 let stará hra začala automaticky stahovat patch. Jeho obsahem pak nebylo odstranění chyb, ale změna týmů Taipei Hawks a Taiwan Dragons.

První je původní verze, druhá ta cenzurovaná.

V „opravené“ verzi jsou už pojmenované jen jako Hawks a Dragons, zcela pak zmizely jejich oficiální vlajky. Všechny ostatní týmy jako třeba Sydney Griffons, Barcelona Flames, London Lifeguards a další přitom zůstaly beze změn.

Distribuci Baseball Stars 2 má na svědomí japonská firma Hamster Corporation, práva na ní ale patří společnosti SNK, které je od roku 2015 součástí čínské společnosti 37Games. Že má Čína s Tchaj-wanem napjaté vztahy, není žádnou novinkou, ostatně aktuální zahraniční cesta předsedy senátu Miloše Vystrčila budiž toho nejlepším důkazem.

Toto nešetrné odstranění paradoxně ke hře přitáhlo větší zájem, než jaký tento zapomenutý baseball v posledních letech zaznamenal.

Po přepracovaném traileru na poslední díl Call of Duty, ze kterého musel být odstraněn sekundový záběr z protestů, kdy došlo v roce 1989 k násilnému potlačení demonstraci na náměstí Nebeského klidu v Pekingu, jde o další důkaz toho, že Čína herní svět podrobně sleduje.