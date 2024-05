Česko má po 11 letech opět nejlepšího nealko barmana na světě

Vedle hlavní přísady, kterou je podle regulí minerální voda, vsadil Martin Vogeltanz i na netradiční ingredience, jako je fresh z trávy či libeček.

Výsledková listina 1. místo Martin Vogeltanz, Česká republika, drink Nature: odměna 10 000 dolarů 2. místo Laur Ihermann, Estonsko, drink Cèst Paris!: odměna 3 000 dolarů 3. místo Matthew Ayrey, Švýcarsko, drink Heidi: odměna 2 000 dolarů

„Barmanských soutěží se účastním už patnáct let, a když jsem připravoval tenhle koktejl, manželka mi řekla, že jí konečně jeden drink ode mě chutná. Myslím si, že to pro mě bude nezapomenutelný koktejl a samozřejmě nezapomenutelný den. Jsem moc rád, že se mi to povedlo,“ zhodnotil svůj úspěch čerstvý mistr světa.

Do mezinárodního klání se zapojilo devatenáct barmanů z celého světa. Původně jich mělo být dvacet, ale jedna ze soutěžících nedostala vízum. Vítěze vybírala odborná porota složená z prezidentů jednotlivých členských států Mezinárodní barmanské asociace.

„Letošní ročník soutěže potvrdil aktuální trend v oblasti nealkoholických koktejlů, a tím je minimalismus. Soutěžící často používali jednoduché a čisté produkty, díky tomu bylo v soutěži asi rekordní množství čirých nebo jen lehce zabarvených koktejlů,“ řekl prezident České barmanské asociace Aleš Svojanovský.

Ocenil také, že barmani začali používat velmi inovativní ingredience, které drinkům dodaly opravdu netradiční chutě. „Právě na to správně vsadil i Martin Vogeltanz, který ve svém koktejlu předvedl perfektní spojení minimalismu a netradičních ingrediencí jako je libeček a fresh z trávy, který jsem sám v žádném jiném koktejlu ještě neochutnal,“ doplnil Svojanovský.

Nealkoholické míchané nápoje se stávají trendem. Podle zkušeností Vítězslava Ciroka, který vloni v soutěži skončil druhý, tvoří přibližně pětinu nabídky v baru, kterému v karlovarském Grandhotelu Pupp šéfuje.

Soutěž Mattoni Grand Drink, na které spolupracuje s Českou i Světovou barmanskou asociací, se za dobu svého konání stala oficiálním mistrovstvím světa a jednou z nejuznávanějších barmanských soutěží na světě. Vybrané soutěžní koktejly z letošního ročníku soutěže budou návštěvníci Karlových Varů moci ochutnat i v rámci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2024, který se uskuteční od 28. června do 6. července.