Fanoušci odhalili, jak vypadá obličej mariňáka z Dooma pod maskou

Hlavní hrdina Dooma si svoje soukromí úzkostlivě chrání. Většině lidí je známý jen jako Doomguy, svoji tvář pak věčně schovává za ochranou maskou. Jediné, co o něm víme, je, že je synem Commandra Keena ze stejnojmenné série hopsaček a pravnukem B. J. Blazkowitze z Wolfensteina. V prvních dvou dílech jsme ještě jeho pixelovatou tvář mohli vidět jako součást uživatelského interface, v těch moderních už však helmu nesundává. To fanoušky inspirovalo k různým dohadům. Uživatel s přezdívkou Panishev například nechal z dostupných informací jeho podobu vygenerovat umělou inteligencí a s výsledkem se pochlubil na redditu.

Vypadá to skvěle, ale se skutečností to nemá mnoho společného. Jeho opravdovou podobu odhalil fanoušek s výmluvným jménem doom_man_guy, když si jeho 3D model vytáhl ze zdrojového kódu Doom Eternal a poté přilbu ručně odstranil. Výsledek sice není tak cool jako v předchozím případě, ale zase je to oficiální. Líbí se vám?