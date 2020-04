Podívejte se, jak by se hrál Doom Eternal podle pravidel prvních dílů

„Ta dnešní produkce je pro blbce, dříve to bylo mnohem lepší,“ skuhrají herní veteráni, ve skutečnosti tím však spíše jen maskují, že na svůj koníček už nemají tolik času. Je tomu totiž přesně naopak. Když sundáme růžové brýle nostalgie, naznáme, že dnešní tituly jsou v mnoha ohledech komplexnější. Krásně si to můžeme ukázat na novém Doomu (naše recenze), který vyšel před několika týdny.

Legendární Doom z roku 1993.

Tato značka byla vždy o brutálním adrenalinovém boji proti přesile pekelných démonů. První díl z roku 1993 ovšem hráčům umožňoval „jen“ pobíhat po bludištích a střílet monstra. Pro člověka, který nemá ke kultovní značce osobní vztah, to dnes dříve nebo později začne být repetitivní nuda.

I nový Doom je od začátku do konce o střílení, ovšem obsahuje daleko více možností, jak si s nástrahami okolí poradit. Je tu více zbraní, každá s alternativními módy střelby, je tu skákání (byť je ho podle mnoha fanoušků tentokrát až příliš), rozhlížení pomocí myši, speciální komba při boji na blízko, zaměřovač, příběh a mnohé další vychytávky, které už dnes bereme jako standard.

Youtuber s přezdívkou LeonardoETC se proto rozhodl ukázat, jak by Doom Eternal vypadal, kdyby v něm šlo dělat pouze to, co v bezmála třicet let starém originálu. Kromě odstranění výše zmíněných funkcionalit pak ještě navýšil rychlost postavy, která podle výpočtů fanoušků tehdy dosahovala až hodnoty 80 kilometrů v hodině. Jelikož Doomguy nosí těžké brnění a všechny zbraně najednou, což lidé odhadují zhruba pět set kilogramů, je to slušný výkon, že? Obávám se, že se s jeho fyzičkou nebudeme moci rovnat, ani kdybychom následovali jeho cvičební metody (viz náš článek).

Jako ukázka vývoje herního průmyslu slouží Leonadrova ukázka na výbornou, Doom Eternal je však bohužel skákáním tak prosycený, že v tomto režimu celou hru dohrát nelze. Jak se můžete podívat ve videu níže, mohla by to být docela zábava.