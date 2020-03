Podívejte se, jak vypadá Doom Eternal s kamerou umístěnou za zády hrdiny

Legendární značka, která vlastně světu představila žánr FPS (first person shooter, střílečky z vlastního pohledu), je nyní díky práci šikovných modderů hratelná i jako akční adventura z pohledu třetí osoby. Díky nástroji FearLess Cheat Engine už komunita v souborech objevila třeba skrytou pistoli, která se do prodejní verze nedostala, přesunutí kamery za záda hlavní postavy je však daleko razantnějším zásahem do herních mechanik.

Protože Doom Eternal obsahuje multiplayer, není až tak překvapivé, že si někdo dal tu práci a všechny animace hlavní postavy, které zůstávají běžnému hráči skryty, skutečně vymodeloval. Zarážející však je, že Doom ani v tomto pohledu neztrácí nic ze své přehlednosti a dynamiky, jak se ostatně můžete podívat v přiloženém videu. Po pravdě řečeno, ve skákacích pasážích, kterými autoři v tomto díle bohužel nešetřili (viz naše recenze), by tato změna perspektivy dokonce mohla být i výhodou.

Není takový názor ale rouhání?