Dalšími hrami zdarma jsou nový Master of Orion a detektivka Sherlock Holmes

Po Epicu, Steamu, Gogu a Ubisoftu se do rozdávání počítačových her vrhl i běloruský Wargaming. Jejich remake kultovní 4X vesmírné strategie Master of Orion z roku 2016 sice v době vydání nesbíral jen pochvalné recenze, od té doby jej však autoři v mnohém vylepšili. Pokud vás dokáže oslovit, máte před sebou zábavu klidně na stovky hodin.

Získání této hry zadarmo má však jedno malé úskalí – musíte si nejprve stáhnout herního klienta Wargamingu a absolvovat v něm alespoň jeden zápas ve hře World of Tanks, pak vám však hra zůstane zdarma napořád. Tato nabídka trvá do 26. dubna.

To Epic rozdává detektivní adventuru Sherlock Holmes: Crimes & Punishments bez dalších podmínek. Neaktivovat si ji by byl vyloženě hřích, jen málokterá hra v historii vás totiž nechala pracovat s nasbíranými indiciemi tak volně jako právě tento titul.

Na stažení Sherlocka máte „jen“ týden, poté bude v nabídce Epicu nahrazen jinou hrou.