Humvee u soudu neuspělo, Call of Duty i nadále může zobrazovat jejich auta

Společnosti AM General, která armádní vozy Humvee vyrábí, se nelíbilo, že vydavatelství Activision v jedné z nejprodávanějších herních značek vůbec zobrazuje jejich vozidla, aniž by si k tomu koupilo oficiální licenci (více viz náš dobový článek).

Z Humvee, což je zlidovělé pojmenování pro ryze vojenský speciál HMMWV, vznikl posléze civilní model Hummer H1.

Kromě blíže nespecifikovaného balíku peněz za neoprávněné využití značky a proplacení všech soudních výloh požadovali právníci žalobce především zákaz jejich dalšího používání.

Značka Call of Duty se přitom soustředí především na moderní válečné konflikty, samotné vozidlo se už objevilo v celkem pěti regulérních dílech a dvou mobilních odbočkách.

Soudce George B. Daniels však žalobu zamítl s odvoláním na 1. dodatek Ústavy Spojených států amerických zajišťující svobodu projevu. Jelikož se autoři snaží o realistické zpracování, využití skutečného vojenského vozidla je z uměleckého pohledu relevantní.

Výsledek soudního líčení je tak jasný a vydavatelství Activision může Humvee používat i nadále. Což také okamžitě učinilo, když vydalo remasterovanou verzi Modern Warfarre 2, ve které se Humveem projedete hned v první misi.