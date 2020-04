Fantastická kampaň Call of Duty: Modern Warfare 2 se vrací v remasteru

Po kultovním prvním Modern Warfare (naše recenze) se svého remaku dočká i druhý díl. Na to, že jde zatím o jedno z největších překvapení letošního roku, vypadalo ovšem jeho oznámení hodně rozpačitě. Nejprve unikl trailer, poté se hra nečekaně objevila na německém PSN a až v úterý večer přišla oficiální zpráva, že majitelé PC a Xboxu se hry dočkají také, ale o měsíc později. To je asi tak to jediné, proti čemu lze mít výhrady.

V naší redakční anketě jsme loni Modern Warfare 2 vyhlásili za třetí nejlepší hru v celé sedmnáctileté historii série Call of Duty. Mimochodem, před ní se umístilo jen Modern Warfare 1 a Modern Warfare 3, což je nejlepším důkazem toho, jak důležitá tato podsérie pro celou frančízu je.

I když celá osmihodinová kampaň pro jednoho hráče nemá slabé místo, jejím nejsilnějším místem je bez debaty mise No Russian. V ní, coby agent CIA v utajení, máte možnost během teroristického útoku postřílet civilisty na ruském letišti. Mise je sice nepovinná a dá se projít i bez jediného výstřelu, přesto jde o jeden z nejkontroverznější momentů v historii videoher, který se dostal až na jednání prezidenta Spojených států.

Na PS4, kde si hru můžete koupit už dnes, se hra prodává za zhruba 550 Kč, dá se předpokládat, že na PC a Xboxu bude cena stejná.