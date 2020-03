Konkurence pro Fortnite? Battle Royale v CoD: Modern Warfare je skvělý

Jak se hraje Call of Duty: Modern Warfare v druhé sezoně Modern Warfare v únoru vstoupila do druhé sezony. Během vydání se mnozí obávali, jak se hra bude v následujících měsících měnit. Pozitivní je, že vizuální stránku Modern Warfare se zatím daří držet v přijatelných mezích a hra není přehlídkou šílených skinů a do očí bijících kosmetických doplňků, které by vám hraní znechutily (jako Black Ops 4). Pro každou sezonu lze koupit Battle Pass, v rámci kterého dostávají platící hráči pravidelný přístup dalších předmětů, XP bonusů a dokonce i CoD bodů, za jejichž důsledné syslení lze teoreticky koupit mimo jiné i členství v některé z následujících sezón. Pár odměn z Battle Passu je vyhrazených i pro „neplatiče“, mimo jiné to jsou všechny nové zbraně. Bohužel sliby o čistě kosmetických doplňcích v Battle Passu se neukázaly jako stoprocentně pravdivé. Jeho majitelé tak mohou především snadno a pravidelně získávat různé modifikace zbraní (blueprinty), některé z nich lze navíc koupit i přímo za reálné peníze. Blueprinty malinko upravují jednotlivé parametry zbraní, nejen jejich vzhled. Hráči kvůli tomu příliš neprotestují, neboť většina modifikací má své malé klady i zápory, ale celý systém blueprintů od začátku tak trošku zapáchá. Při vylepšování zbraně klasickým způsobem třeba z nepochopitelného důvodu nevidíte, co si vlastně v budoucnu odemknete a tedy jak dalece vám jsou určité modifikace vlastně vzdálené. Některé blueprinty můžete získávat i plněním časově náročných, zbytečně komplikovaných výzev. Popravdě řečeno, celá tato debata je v podstatě zbytečná, neboť stále platí, že v CoDu stejně většinou vyhraje ten, kdo první zamíří na protivníka a zmáčkne spoušť a hráči jsou zavaleni tolika zbraněmi a jejich postupně odemykanými modifikacemi, že stěžovat si na roli blueprintů lze spíše z principu než pro jejich reálný dopad. Větší problém se týká nových map zdarma, kde se zatím potvrdil černý scénář a autoři škudlí, kde se dá. Mapy do klasického multiplayeru jsou většinou už několikrát vydané, ohrané kousky jako Crash, Vacant a otravný Shipment, který se v podání Modern Warfare pyšní patrně tím nejtragičtějším systémem spawnování, jaký jsem kdy ve hře viděl. Úplně běžně se stává, že se objevíte přímo před hlavní protivníka, nebo naopak. „Nová“ mapa Rust z MW2 není o moc lepší. Skutečné novinky dosud vyšly v podstatě jen dvě – Atlas Superstore a Shoothouse, který měli tvůrci připravený chvíli po vydání. Novou mapu Zhokov Boneyard dostal i režim Ground War. Je nepříjemně chaotická a pro potřeby režimu malá. Několik miniaturních kousků přibylo také do módu Gunfight. Špatné sice nejsou, ale díky jejich miniaturní velikosti je zřejmé, že moc autorům práce nedaly. Gunfight lze nově hrát i v turnajovém módu, což už tak dost soutěživý režim dělá ještě napínavějším. Ze hry zmizel i mód Realism, neboť v Infinity Ward pravděpodobně uznali, že se snaží zaujmout úplně stejnou skupinu hráčů jako režimy Hardcore. Snad kvůli původní snaze oba tyto módy odlišit v letošním HC funguje například regenerace zdraví a HUD není úplně odstraněn. Marně ve hře hledám noční mapy, které byly zpočátku pro režim Realism vyhrazeny. Pravděpodobně se však do hry vrátí až v rámci časového eventu, což je velká škoda. Mezi permanentní playlisty se brzy po vydání vrátil oblíbený Hardpoint, Kill Confirmed a Infected. Autoři také optimalizovali celkem dost perků. Pro multiplayer celkově bohužel platí, že autoři slevili z původní snahy o taktičtější, pozičnější hraní. Většina nových, resp. staronových map je malá a místo sledování okolí hráči nahání červené tečky na kompasu a minimapě, což je přesný opak toho, co tvůrci zamýšleli. Původní vizi si tak nejlépe vychutnáte právě ve zmíněných Hardcore režimech, byť i v nich straší kompas, který tam nemá co dělat. O několik map se rozrostl i kooperativní mód Spec Ops, jeho četné chyby však zůstávají a jako celek prostě není zábavný. Kromě velkých operací do hry autoři přidali i kratší kousky, které odkazují na tradiční Spec Ops z MW2 a MW3. Jde však o nudnější varianty misí z příběhové kampaně s miliardami spawnujících nepřátel anebo recyklované mapy z multiplayeru. Kvalitě svých předchůdců se tento režim nemůže rovnat, nepochopitelně v něm navíc dosud chybí podpora splitscreenu. Na první pohled se množství obsahu přidaného do Modern Warfare sice tváří úžasně, problém je však v jeho kvalitě. Opravdu nových map do klasických režimů by v tuto chvíli mělo být více. Na vině je patrně příprava Warzone a nevděčná snaha uspokojit co nejširší spektrum hráčů, tedy vlastně podobný problém, jaký má (mimo jiné) poslední Battlefield. Call of Duty: Modern Warfare je přesto všechno v tradičním multiplayeru proklatě zábavná střílečka, v níž po nějakém čase není problém najít to, co vás bude bavit. Pokud tvůrci zaberou a zaměří se na tvorbu opravdu nových map, nebude hrozit, že jim hráči utečou jinam. Call of Duty: Modern Warfare (2019)