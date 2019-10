Vychází Call of Duty: Modern Warfare, první recenze jsou pozitivní

Hra podle recenzenta Hardcore Gameru dobře zpracovává nepříjemná témata a v kampani vypráví moderní válečný příběh. „Call of Duty: Modern Warfare upravuje původní formulku do moderního pojetí, které co se týče gameplaye a návrhu nejenom odpovídá dnešním standardům, ale zároveň respektuje minulost.“ Multiplayer pak má být dobrou směsicí starého a nového. Výsledná známka je 4,5 z 5.

Na stejné vlně je i Game Informer. Ten poukazuje, že kampaň není tak rozsáhlá, ale baví od začátku do konce. „Příběh má dobré tempo, je poutavý od začátku do konce a padouchy budete nenávidět.“ Recenzent si také pochvaluje nové multiplayerové zápasy dva na dva a uděluje 8,75 z 10.

GamesRadar chválí perfektní audiovizuální stránku. „Je to zábavná a frenetická střílečka, která přináší uspokojení ve všech očekávaných oblastech.“ Nakonec uděluje 4 z 5, protože snaha poukázat na válečné zločiny a zároveň vytvořit bombastickou zábavnou střílečku se neobešla bez pasáží bez chuti.

Podle Ausgamers nedosahuje letošní díl kvalit Black Ops 4, ale pořád je to „velmi zábavná hra“. Za největší slabinu považuje kooperativní režim Special Ops, který je špatně navržený a recenzenta frustroval. Chválí však kampaň, kterou hodnotí jako „skvěle provedenou“.

Recenze pocházejí z eventu, na který Activision v předstihu pozval vybraná média. Zbytek redakcí, včetně Bonuswebu, získal kód na recenzi až dnes (v pátek). Náš pohled vám proto přineseme během příštího týdne.