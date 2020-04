Multiplayer Call of Duty: Modern Warfare je přes víkend zdarma

Multiplayer z loňské střelnice Call of Duty: Modern Warfare si můžete během víkendu užít zdarma. Dostanete se k němu prostřednictvím free 2 play battle royale Warzone, a to skrze lobby, v němž uvidíte playlist Stocked up, Locked Down 24/7. Ten zahrnuje mapy Atlas Superstore, Shoot House a několik režimů.