Nové konzole a Call of Duty způsobily v Británii rekordní provoz internetu

Že se tvůrci Call of Duty s datovým objemem svých her příliš nemazlí, už jsme vám v minulosti psali a ani nový díl na tom nic nezměnil. Poskytovatelé internetu tak musí pečlivě hlídat, kdy se chystá nový patch, a podle toho případně naplánovat dočasné zvýšení kapacity sítí. Úterý 10. listopadu se ale do rekordů zapsalo především tím, že na trh přišla nová generace konzole Xbox.

Call of Duty dělá poskytovatelům internetu dlouhodobě vrásky.

Podle BBC se všichni britští provideři ten den setkali s extrémním zájmem o své služby a za důvod označili počítačové hráče. Kromě toho, že se spustil pre-load nového Call of Duty: Black Ops Cold War, vyšly obrovské patche do her Assassin’s Creed Valhalla a Destiny 2, které mají oba přes 60 GB. A především: lidé si domu donesli nové konzole Xbox Series X/S a začali ve velkém „zkoušet“, co umí.

Díky zkušenostem z lockdownu, kdy docházelo k jejich přehlcení, už naštěstí provideři vědí, co dělat, a tak kromě menšího zpomalení většina uživatelů nic nepocítila. Snad to tak vydrží i příští týden, kdy na trh přijde i konzole PlayStation 5.