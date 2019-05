Chcete svaly jako mariňák z Dooma? Bethesda radí jak na to

Někteří lidé stále ještě věří předsudkům, podle nichž jsou počítačoví hráči jen neduživé padavky, které mají vytrénované akorát zápěstí, kterým drží myš. Maximálně tak ještě i to druhé. Taková představa je samozřejmě zcestná, pravdou ale je, že jen u málokoho nenajdeme nějaký ten prostor pro zlepšení. To samé si myslí i společnost Bethesda, která v rámci propagace své chystané střílečky Doom Eternal spustila internetový cvičební kurz nazvaný Ripped & Tear.



Cvičte, ať nejste tlustí a unesete víc munice.

V něm fitness expert Phillip Durity radí hráčům jak správně trénovat svaly, bez kterých se neobejde žádný správný zabiják démonů. „I když díkybohu nemusíme trhat démony na kusy holýma rukama, stejně si můžeme rozebrat tajemství Doom Slayerovy impozantní fyzičky a zjistit, co z toho bychom mohli aplikovat sami na sebe,“ píše se v popisu této lehce bizarní příručky, která vychází na pokračování.

Zatím jsme dostali jen návod na posilování svalů zádových (důležité pro šplhání po římsách a nošení těžké munice) a stehenních (rychlost běhu a stabilita při střelbě), další však budou následovat.

Doom Eternal je chystané nepřímé pokračování úspěšného restartu Dooma z roku 2016. Vyjít by mělo podle všeho ještě letos a to na PC, Xbox One, PS4 a Nintendo Switch. Více se snad dozvíme an letošní E3.