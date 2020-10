Peklo nikdy nespí. V novém přídavku k Doomu vás čeká spousta práce

Navzdory úvodní skepsi se z Dooma Eternal vyklubala fantastická hra. Klasickou přímočarou hratelnost oblékla do moderního hávu a i přes neoblíbené plošinkové pasáže dokázala potěšit nováčky i pamětníky prvního dílu (viz naše recenze).



A stejně tak tomu bude nejspíše i v případě čerstvě vydaného přídavku The Ancient Gods. Těšit se můžete na nové prostředí i nepřátele, autoři dokonce slibují i cosi jako příběh: „Ve vesmíru byla narušena rovnováha sil, která ohrožuje celé stvoření. Legie pekla zničily nebesa a hrozí, že se rozšíří do dalších dimenzí,“ píše se v oficiálním popisu hry na Steamu. Bohužel to, jak se tato neotřelá zápletka vyvrbí, se dozvíme až v druhé části přídavku, která vyjde později. Pokud si ji ale koupíte společně s tou první, ušetříte zhruba 250 Kč.

Dobrou zprávou pak je, že k hraní DLC ani nebudete potřebovat původní hru. Což se hodí, jelikož je Doom Eternal součástí předplatného Game Pass a můžete si ho tak zahrát jen za pár korun.