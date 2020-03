V Bethesdě si myslí, že populární Deathmatch je přežitek

Časy se rychle mění a ve světě počítačových her to platí dvojnásob. Před dvaceti lety jsme si museli odnášet v batohu celé počítače, pokud jsme si s kamarády chtěli zahrát multiplayer, dnes máte protivníky z celého celý světa vzdálené jen pár kliků. Mění se samozřejmě i hry, zatímco dříve frčely především real-timové strategie a přímočaré střílečky, dnes jsou to žánry jako battle royale nebo MOBA.



Deathmatch do Dooma už nepatří, kostýmy jednorožců evidentně ano.

Přesto vypadá nedávné vyjádření viceprezidenta Bethesdy Peta Hinese na adresu legendárního režimu Deathmatch až příliš krutě. Herní mód, ve kterém si na malém uzavřeném prostoru hráči bez složitých pravidel přímočaře jdou po krku, označil v rozhovoru pro Shacknews za „starý jako věčnost“ a s moderním Doomem prý nemá nic společného.

Zatímco v singleplayerové kampani jste za ultimátního bijce démonů, v Deatmatchi byste měli bojovat jen proti dalším mariňákům, což prý nedává příliš smysl. A tak v chystaném pokračování Eternal tento klasický režim, který Doom z roku 1993 světu jako první představil, nahradí asymetrický BatlleMod, ve kterém se jeden Doomyslayer utká se dvěma démony.

Doom Eternal vychází již v pátek 20. března na PC, Xbox One a PS4.