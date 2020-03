Hardwarové nároky nového Dooma jsou dost vysoké

Nového Dooma se dočkáme již 20. března, že by však jeho dlouholetý vývoj a několikaměsíční odklad přinesl nějakou výraznou hardwarovou optimalizaci, tak to bohužel nehrozí. Ne tedy, že by nároky na „železo“ byly nějak výrazně přehnané, ale prostě jen odpovídají AAA novince roku 2020. Posuďte sami:

Minimální nároky (Full HD, nízké detaily, 60 FPS)

Intel Core i5 @ 3.3 GHz nebo AMD Ryzen 3 @ 3.1 GHz

8 GB RAM

NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB), GTX 1060 (6GB), GTX 1650 (4GB) nebo AMD Radeon R9 290 (4GB)/RX 470 (4GB)

Doporučené nároky (1440p, vysoké detaily, 60 FPS)

Intel Core i7-6700K nebo AMD Ryzen 7 1800X

16 GB RAM

NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB), RTX 2060 (8GB) nebo AMD Radeon RX Vega 56 (8GB)

V obou případech si pak na HDD připravte 50 GB volného místa. Tak co, jste připraveni?