Podle autora Dooma jsou dnes hry lepší, než kdy byly

Jeden z hlavních autorů kultovního Dooma z hraní počítačových her rozhodně nevyrostl. Kromě toho, že nedávno vydal nepřímé pokračování Dooma nazvané Sigil (viz naše recenze) a se svojí ženou Brendou připravují mafiánskou strategii Empire of the Sin (naše preview), stále poctivě „paří“. V chatu s fanoušky na sociální síti Reddit tak kromě oblíbené značky šamponu prozradil, že má v herní průmysl velkou důvěru.



Příští Romerova hra nebude kupodivu střílečka, ale strategie Empire of Sin.

„Dnešní hry jsou neuvěřitelné. Mnohem lepší než kdy byly. Není to jen kvůli grafice, ale také kvůli jejich designu, který se neuvěřitelně vyvinul. A hry budou stále lepší a lepší,“ napsal v odpovědi na přímý dotaz zvídavého fanouška. Specificky jmenuje například restart Dooma z roku 2016, který je podle něj fantastický, líbí se mu i Hitman 2 a v poslední době opět propadl World of Warcraft. Chybí mu klasické point&click adventury, jako byly Monkey Island nebo Full Throttle. Proto není překvapením, že se mu velice líbil i Thimbleweed Park.

A do budoucna? Do budoucna se nejvíce těší na Cyberpunk 2077. Ostatně, kdo ne, že?