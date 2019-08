Empire of Sin vypadá jako gangsterský Xcom. Sledujte první gameplay

Společně s Empire of Sin zavítáme do Chicaga dvacátých let minulého století v éře prohibice. Jako jeden ze čtrnácti mafiánských bossů se budeme snažit vybudovat vlastní zločineckou organizaci a nakonec ovládnout celé město. Startovní podmínky se přitom při startu vygenerují vždy jinak.

První gameplay video představené v rámci Gamescomu během streamu Microsoftu odhaluje víc ze života gangstera, představuje různé postavy, jejich výbavu a ukazuje samozřejmě akci. Herně má nejblíže k Xcomu a variacím, každopádně gangsterské zasazení působí osvěžujícím dojmem.

Hra vychází na jaře 2020 na PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One a Switch.