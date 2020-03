Točí se dokument o autorech legendární fotky z LAN party

Možná jste nikdy žádnou počítačovou hru ani nehráli, tu fotku už jste však nejspíš viděli. Je na ní potemnělá místnost plná mladých lidí se sluchátky na uších, kteří jsou každý u svého monitoru zabraní do probíhající partie ve střílečce Counter-Strike. To, čím se tato fotka liší od tisíců podobných, je hráč přilepený ke stropu lepícími páskami.



O okolnostech vzniku fotky se dlouho spekulovalo, její tajemství však před pár lety světu prozradil magazín Kotaku. Tím mladíkem přivázaným ke stropu byl Američan Drew Purvis, který se nechal takto uvěznit čistě jen pro pobavení kamarádů. Rozhodně to tedy nebylo proto, že by v místnosti už nebylo místo, jak se dlouho spekulovalo. Naopak, nápad s přisunutím herního PC se prý objevil až ve chvíli, kdy už byl Purvis u stropu.

To jsou oni, hlavní aktéři jedné z nejsalvnějších LAN party vůbec.

Ani to však nic nemění na významu této fotky, která je vlastně symbolem starých dobrých časů takzvaných LAN party. Pokud si na přelomu tisíciletí chtěli lidé zahrát multiplayer, museli kvůli vysokým cenám a propustnosti tehdejších telefonních sítí sestěhovat počítače co nejblíže k sobě. Dnes, v době vysokorychlostního internetu je hraní daleko jednodušší, na druhou stranu společenský element z podobných herních dýchánků již částečně vymizel. Ani ten nejkvalitnější headset totiž nedokáže zprostředkovat atmosféru místnosti, v níž se překřikuje několik tísnících se přiopilých hráčů.

Takřka dvacet let od vzniku fotky spatří světlo světa i dokument Internet Legends: Duct-Taped Gamer, který slibuje odpovědět na všechny zbývající otázky. Datum vydání neznáme, ale trailer naznačuje, že už by to nemuselo trvat dlouho.