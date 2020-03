Šampionátu v CS:GO zakázali na poslední chvíli diváky, přesto stanovil rekord

Podle původních plánů jste si zde dnes měli číst podrobnou reportáž z největší evropské progamingové akce roku. Společnost Acer, jejíž specializovaná herní odnož Predator byla jedním z hlavních partnerů, nás na své náklady pozvala okusit atmosféru profesionálního esportu přímo do Katowic.

Jenže pouhých čtrnáct hodin před začátkem akce, kdy už jsme byli na cestě, bylo ze strany slezského vojvody Jarosława Wieczorka rozhodnuto, že se akce pro veřejnost ruší. Kvůli obavám z koronaviru do haly nebyli vpuštěni žádní diváci a celý turnaj se tak odehrál před prázdnými tribunami jen pro hrstku novinářů a pořadatelů.

Na kolik bylo toto rozhodnutí promyšlené a na kolik šlo jen o politickou demonstraci síly, se zde neodvážím tipovat, pro zajímavost však uvedu, že v době konání akce nebyl v Polsku hlášený ani jediný nakažený. Pro pořadatele šlo o obrovskou ránu, krátký termín jim nedal žádnou šanci se připravit a pokusit se aspoň zmírnit dopady. O návštěvnících, kterým sice vrátí peníze za vstupné, ale nikoli již náklady na dopravu a ubytování, snad radši ani nemluvit.

Na místě situace vypadala neutěšeně, kolem haly se potulovalo několik zmatených návštěvníků, kteří zřejmě suchému prohlášení na oficiálních stránkách nemohli uvěřit. I na slzičky ze strany několika mladších účastníků došlo.

Nám, co jsme se do haly Spodek nakonec přece jen dostali, se nenaskytl o moc veselejší pohled. Měření teploty u vstupu do areálu, široké chodby zející prázdnotou a nervozní pohledy při každém zakašlání nezprostředkovali zrovna tu pravou „sportovní“ atmosféru, na kterou jsme se těšili.

Z organizačního hlediska bylo jinak vše zvládnuto bez problémů a celý turnaj o půl milionu dolarů se nakonec odehrál podle plánu. Jenže z účasti na místě nepřišla žádná přidaná hodnota. V hale pro 11 500 diváků posedávalo odhadem tak dvě stě „insiderů“, jejichž potlesk ve vypjatých scénách takřka nebylo slyšet.

Bohatě tak stačilo sledovat stream celé akce na Twitchi, což nakonec udělalo rekordní množství diváků.

Jednoznačné finále, ve kterém si tým Natus Vincere hladce poradil s G2 Esports, jich sledovalo víc než milion. A co víc, turnaj probudil v hráčích chuť nejen koukat, ale také si zahrát.

CS:GO tak o víkendu dosáhlo na Steamu vrcholu popularity, když jej v jednu chvíli hrálo 924 045 hráčů. Na osm let starou hru slušné, že?

Pořadatelé tak v rámci možností z celého fiaska vybruslili se ctí, což se naopak nedá říct třeba o Electronic Arts. V rámci kvalifikačního turnaje FUT 20 Champions Cup ve hře FIFA 20 je zradily vlastní servery, a tak o postupujících museli rozhodovat metodou kámen, nůžky, papír.

I cannot believe it !! @EASPORTSFIFA @EAFIFADirect We literally had to play a rock paper scissors becauce we couldn’t find each other to invite in an EA LICENSED QUALIFIER . WTF !!  I am done