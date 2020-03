Nový Doom vyšel omylem bez ochrany Denuvo, piráti ani nepotřebují crack

Což o to, kdyby to takto Bethseda plánovala od začátku, určitě by jí herní obec jen zatleskala. Protipirátské ochrany jsou z mnoha důvodů nepopulární i mezi platícími zákazníky (viz náš komentář) a o jejich účinnosti se dá pochybovat. Jenže tak lidumilná bohužel Bethesda nebyla a teď má jen z ostudy kabát.



„Crackuntý“ soubor je navíc o 300 MB menší než originál.

Nevydala se cestou polského CD Projektu (The Witcher) a (předpokládám, že draze zaplacenou) ochranu spláchla do záchodu tím, že mezi herními soubory nechala nechráněný spouštěcí soubor DOOMEternalx64vk.exe. Ten stačí překopírovat do složky s instalací a po Denuvu už není při spuštění hry ani památky. Crackerské skupiny tak měly prolomení jedné z nejočekávanějších her letošního roku zcela bez práce, z čehož určitě v Bethesdě radost nemají.

Není to jediný přešlap, kterého se tato společnost v poslední době dopustila, jeho dopady však tentokrát výjimečně nejdou na úkor zákazníků.

Přesto bychom chtěli všechny vybídnout, abyste si v hru legálně koupili a podpořili tak její tvůrce. Na rozdíl od nudného Fallouta 76 a ještě nudnějšího Wolfenstaina Youngblood totiž tentokrát stvořili opravdu skvělou hru.